Ciência Fiocruz Pernambuco celebra 74 anos com palestras, atividades e minicurso a partir de segunda (2) Programação inclui a palestra "Vacinação e as emergências em Saúde Pública", com a pesquisadora Margareth Dalcomo, gratuita e aberta ao público

Na proxima semana, desegunda (2) a sexta-feira (5), o Instituto Aggeu Magalhães (IAM)/Fiocruz Pernambuco realizará diversas celebrações e palestras alusivas aos 74 anos de existência do instituto.



A palestra de abertura será ministrada pelo presidente da Fiocruz, Mario Moreira, sobre as "Perspectivas da Ciência, Tecnologia e Inovação na Saúde Pública", na segunda-feira (2), às 9h30, no auditório da Fiocruz.

A instituição fica na Av. Profº Moraes Rêgo, dentro do Campus da Universidade Federal de Pernambuco, na Cidade Universitária, Zona Oeste do Recife.

Presidente da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Mario Moreira. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil.

74 anos de Fiocruz

A programação comemorativa planejada pela Fiocruz também inclui a palestra “Vacinação e as emergências em Saúde Pública”, com a pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz (Espn/Fiocruz), Margareth Dalcomo.

Gratuita e aberta ao público, a palestra acontecerá na terça-feira (3), às 9h, também no auditório da instituição.

Margareth Dalcomo, médica pneumologista, é atualmente uma das embaixadoras da vacinação no Brasil.



A especialista ganhou protagonismo com seus conhecimentos e posicionamentos, que serviram de alerta para o Brasil durante a pandemia de Covid-19.

A habilidade em se comunicar com o público, de maneira simples e cordial, fez de pneumologista uma das principais porta-vozes da ciência durante a pandemia.

Médica e pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Margareth Dalcolmo. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil.

Precursora no combate ao tabagismo, a médica passou a ocupar, em 2022, a cadeira número 12 da Academia Nacional de Medicina.



Nesse mesmo ano, conquistou o Prêmio Jabuti, na categoria ciências, com seu livro “Um Tempo para Não Esquecer – A visão da ciência no enfrentamento da pandemia do coronavírus e o futuro da saúde”, em que faz um balanço sobre a vida e a medicina durante a pandemia da covid-19.

74 anos com a Ciência e a Saúde pela vida

Na quarta-feira (4), das 9h às 11h, o debate se dará em torno do tema "Importância dos estudos com células tronco na saúde: Doenças Cardíacas".

O formato será de mesa redonda, com a participação dos pesquisadores do Instituto Carlos Chagas (ICC/Fiocruz) Bruno Dallagiovanna e Rubens Gomes Junior e da Fiocruz Bahia Milena Botelho Pereira.

Na programação, estão previstas ainda atividades exclusivas para os trabalhadores e estudantes do Instituto Aggeu Magalhães, com práticas integrativas e minicurso de fotografia.

Fiocruz Pernambuco

A Fiocruz Pernambuco vem ao longo dos anos reforçando a missão de gerar conhecimento científico, tecnologias e inovação indutores de políticas de saúde.

A instituição atua através de ações integradas de pesquisa, ensino, serviços e cooperação técnica, visando à melhoria da saúde das populações, das condições socioambientais, à redução de iniquidades e ao fortalecimento do SUS, considerando os cenários regional, nacional e internacional.

