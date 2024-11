A- A+

FEIRA LITERÁRIA Fliporto: público prestigia último dia da 13ª edição da feira, em Olinda Último dia da 13ª Fliporto celebra cultura e literatura com palestras, debates e homenagens a Chico Science e Raimundo Carrero

O público marcou presença no último dia de exposições, palestras e oficinas da 13ª edição da Festa Literária Internacional de Pernambuco (Fliporto), neste domingo (17).

O evento, que é gratuito, começou na quinta-feira (14) no Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa, em Olinda. Neste ano, o tema central homenageia o músico Chico Science e o jornalista e escritor Raimundo Carrero.

Pela manhã, os visitantes acompanharam uma conferência com Ney Anderson e Jaqueline Fraga sobre “A Nova Crítica Literária no Brasil”.

Logo depois, Di Farias, Sil Karla, Jorge Ribas e Plínio Victor participaram de uma roda de conversa para discutir os diálogos entre literatura, gastronomia e artes plásticas.

Ao longo deste último dia, os visitantes do Mercado Eufrásio Barbosa poderão aproveitar uma programação repleta de cultura e literatura.

À tarde, o escritor Henrique Rodrigues, vencedor do Prêmio Caminhos, participa de um debate sobre a importância dos prêmios literários. Em seguida, Ronaldo Correia de Brito e Carlos Filho conduzem uma palestra sobre o tema “Raízes do Brasil no Romance Rio Sangue”.

Às 17h30, Antônio Campos, organizador do evento, escritor e advogado, realiza uma conferência sobre seu livro “Resistir na Era das Incertezas: Um Olhar sobre o Contemporâneo”, seguida de uma sessão de autógrafos.

O dia seguirá também com atrações culinárias e musicais.

