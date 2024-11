A- A+

Olinda Fliporto abriga exposições de artes plásticas no Mercado Eufrásio Barbosa; confira Estão expostas obras da exposição "Um passeio no Mundo Livre", com curadoria do projeto Olinda das Artes; e a mostra "Olinda é só para os olhos", com obras selecionadas pela Galeria Terra Brasilis

As artes plásticas ganharam lugar de destaque na Fliporto 2024 – XIII Festa Literária Internacional de Pernambuco. Até o próximo domingo (17), além das programações ligadas à literatura, o evento abriga exposições de quadros e esculturas em galerias do Mercado Eufrásio Barbosa, em Olinda.

No espaço dedicado a galerias de arte e oficinas, estão abertas ao público a exposição “Um passeio no Mundo Livre”, com curadoria do projeto Olinda das Artes; e a mostra “Olinda é só para os olhos”, com obras selecionadas pela Galeria Terra Brasilis.

Arte olindense

Em um tributo ao espírito libertário de Chico Science, a exposição "Um Passeio no Mundo Livre" abre suas portas para o encontro com a diversidade e a potência criativa, como parte do evento “Olinda das Artes”. Com curadoria da artista plástica Sil Karla, foram reunidas obras de 40 artistas olindenses.

“Como a própria Olinda, que abraça o diverso e o espontâneo, a mostra guia o visitante em uma travessia sem fronteiras, onde a arte se revela como território vasto e sem cercas, pleno de interpretações e camadas a serem descobertas”, diz o texto de apresentação da exposição.



Participam da exposição Alsal, Baw Pernambuco, Bill Soares, Caio Lenda, Cajú, Carolina Noêmia, Cellestine Dardenne, Catarina DeeJah, Di Farias, Diabolim, Diogum, Diogo Alves, Demétrio Albuquerque, Edy Gomes, Fabio Lago, Fernando Peres, Flávio José, Francisco Mesquita, Geo Andrade, Getúlio Maurício, Heleno Neves.



Hermes Costa Neto, Iza do Amparo, Li Mendes, Luana Rocha, Lumilau, Josélia Farias, Maria Magdala, Pedro Costa, Ploeg, Paulo do Amparo, Ricardo Pessoa, Roberto Vieira Cunha, Salamandra, Sergio Figueiredo, Tânia Carneiro Leão, Thays, Toni Braga, Zé Barbosa e Zed Melo completam a lista de artistas participantes.

“Essa ideia foi uma grata surpresa. Depois de muitos anos sem ter essas oportunidades aqui na cidade, porque não existem muitos espaços expositivos em Olinda. Aí quando vem um evento desse é muito bom. Está sendo uma alegria imensa fazer parte dessa retomada da Cultura, não só em Olinda como em todo o país, depois de tempos difíceis”, destaca a artista plástica Geo Andrade, que apresentou a obra “Amaro Branco em Naif”, com traços singelos sobre memória do bairro, utilizando madeiras de demolição de casarios como moldura.

“Finalmente a gente conseguiu retomar e trazer a alegria de volta através das nossas expressões artísticas”, comemora a artista.

A artista plástica Geo Andrade é autora de uma das 40 obras da exposição coletiva | Foto: Júnior Soares





“Olinda é só para os olhos”

A Galeria Terra Brasilis participa da Fliporto 2024 com a exposição individual "Olinda é só para os olhos", do artista Emanoel Paes Barreto.

A mostra contará com obras em aquarela que retratam os belíssimos casarios, igrejas, capelas e ruas icônicas que fazem de Olinda patrimônio arquitetônico da Unesco.

As aquarelas de Emanoel captam a beleza da cidade patrimônio com sua poesia, boemia e arte, que convivem de forma harmônica. O título da exposição faz referência ao trecho da poesia "Olinda", de Carlos Pena Filho: “Olinda é só para os olhos/Não se apalpa é só desejo./Ninguém diz: É lá que eu moro/Diz somente: é lá que eu vejo"

“Emanoel Paes Barreto, que é um aquarista autodidata, nunca havia exposto individualmente a exposição. ‘Olinda é só para os olhos’ retrata todos os casarios igrejas e ruas famosas, para falar de Olinda como um todo. São aquarelas bastante leves e é um aquarelista muito sublime”, descreve Ricardo Bandeira de Melo, curador da Galeria Terra Brasilis.

Ricardo Bandeira de Melo, curador da Galeria Terra Brasilis. | Foto: Júnior Soares/Folha de Pernambuco

Olinda das Artes

O evento cultural se propõe a realizar, no último sábado de cada mês, uma celebração das artes, cultura e gastronomia para a cidade de Olinda. O projeto visa integrar a arte olindense de diversas formas, conectando artistas, espaços culturais e o público em uma experiência única e contínua.



A Fliporto é a primeira parada do evento, com uma programação especial que inclui saraus, exposições e uma imersão completa no cenário artístico da cidade.

Durante esses dias, o Olinda das Artes/Fliporto levará o público a uma jornada pelos ateliês de Olinda, onde os artistas locais abrirão suas portas para mostrar suas obras, incluindo pintura, escultura e artesanato.

Além disso, esses espaços serão pontos de encontro para a gastronomia local e atividades culturais, como saraus, leituras de poesia e performances artísticas.



Lançamentos de livros

No primeiro acesso do Mercado Eufrásio Barbosa, ao lado dos mais de 1.000 exemplares de livros expostos pela Livraria do Jardim, oficial do evento, existe um espaço montado para lançamento de novos títulos, com a presença dos autores.

Nesta sexta-feira (15), a escritora Rose Oliveira promoveu o lançamento do seu livro de poesias intitulado “Face a face”, o quarto de sua carreira literária. “A Fliporto para mim foi uma oportunidade ímpar e de uma grande importância não só para Pernambuco, mas para o mundo, pois éuma feira literária internacional. Estou muito feliz e agradecida”, descreve a escritora.

A escritora Rose Oliveira ançou seu livro de poesia "Face a Face" na Fliporto 2014 | Foto: Júnior Soares/Folha de Pernambuco

