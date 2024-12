Fogo atinge gerador de restaurante na rua Valdemar de Oliveira, em Boa Viagem

A- A+

Na manhã desta segunda-feira (23), por volta das 10h50, o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) foi acionado para um possível incêndio na parte externa (gerador) de um restaurante localizado na rua Valdemar de Oliveira, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

De acordo com o CBMPE, três viaturas foram enviadas ao local, sendo uma viatura de combate a incêndio, uma ambulância e uma de comando operacional. A ação das equipes na ocorrência finalizada por volta das 12h20.

Segundo a proprietária do estabelecimento, Tânia Konrad, um transformador da Neoenergia teria provocado um curto no quadro do gerador de energia do restaurante. Ninguém ficou ferido.

A Neoenergia Pernambuco informou que está com uma equipe no local "para promover o atendimento da unidade consumidora que teve o padrão de entrada incendiado".

A distribuidora esclarece, ainda, que a rede de distribuição de energia, incluindo o transformador que atende a localidade, está em perfeito estado e não teve relação com o ocorrido.

