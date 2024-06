Forças israelenses matam quatro palestinos na Cisjordânia

As forças israelenses mataram nesta segunda-feira (10) quatro palestinos na Cisjordânia ocupada, um dos quais foi acusado pelo Exército de tentar incendiar um posto de segurança, informou a Autoridade Palestina (AP).

Os quatro palestinos morreram devido a "fogo da ocupação" israelense na localidade de Kfar Naima, a noroeste de Ramallah, indicou o Ministério da Saúde do território.

A presidência da AP convocou uma greve geral em Ramallah em resposta às mortes, juntamente com uma manifestação pelos palestinos presos por Israel.

As forças israelenses disseram que dispararam contra um grupo de quatro pessoas que fugia em um veículo e que teria tentado "atropelar as forças" de segurança quando a polícia israelense chegou a Kfar Naima para deter um suspeito.

Um oficial israelense ficou levemente ferido, disse o Exército em um comunicado. Um dos mortos foi acusado de incendiar um posto de controle em um assentamento israelense próximo.

Israel ocupa a Cisjordânia desde a guerra árabe-israelense de 1967, e centenas de colonos se instalaram no território, em violação ao direito internacional.