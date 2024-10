A- A+

insetos Formigas tanajuras "invadem" bairros do Rio; especialistas explicam o fenômeno Vídeos da espécie em casas e quintais foram registrados por moradores nos bairros do Recreio, Santa Cruz, Ilha do Governador, Tijuca e Irajá, além de Pendotiba, em Niterói, e Seropédica

Moradores de diversos bairros do Rio relataram nos dias a aparição de formigas voadoras, conhecidas como tanajuras devido ao formado arredondado do abdômen.



O fenômeno, descrito por especialistas como 'voo nupcial', fase comum na primavera, ocorre logo após a chuva, quando o solo está úmido o suficiente para facilitar a construção de novos ninhos., tem despertado a curiosidade dos cariocas que vêm registrando a espécia em vídeos publicados nas redes sociais.



Embora a revoada dessas formigas seja natural, muitas pessoas se perguntam o que são esses insetos e como lidar com a invasão temporária deles.

Cesar Favacho, formado em biologia pela UFPA e especializado em estudo sobre os insetos, diz que as tanajuras são formigas rainhas que saem do ninho para acasalar. Segundo o especialista, durante o processo, os machos, que possuem um abdômen, tendem a morrer de exaustão após o ato, enquanto as fêmeas buscam um local seguro para fazer o ninho.



— As fêmeas vivem mais tempos dentro dos ninhos. Essas formigas aparecem após chuva ou em épocas em que a umidade aumenta. Elas se encontram durante o voo e acasalam no ar. Depois disso, as fêmeas arrancam as próprias asas e se isolam no solo para procriar. É um fenômeno que ocorre em todo o Brasil. O mais curioso é que a quantidade dessas formigas é gigantesca porque a taxa de sobrevivência delas é muito baixa. É por isso que saem muitas delas para aumentar as chances de sobrevivência — explicou o Favacho ao explicar a melhor forma de lidar com a aparição das formigas:

— As tanajuras costumam aparecer no período da noite. Elas são atraídas pelas luzes das casas. A melhor forma de retiradas é usando uma vassoura e uma par. As pessoas não precisam se preocupar, pois as formigas são inofensivas — afirmou o especialista.

O que são as tanajuras?

As formigas tanajuras são da espécie saúva, nome comum para várias espécies de formigas do gênero Atta. Normalmente, as rainhas são chamadas de tanajura porque são maiores chegando até 30-35mm de comprimento. As colônias podem chagar a ter cinco milhões de indivíduos.

As fêmeas reprodutoras da formiga-saúva, famosas pelo seu tamanho e pelas asas, que usam para o chamado "voo nupcial". Essa fase, comum na primavera, ocorre logo após a chuva, quando o solo está úmido o suficiente para facilitar a construção de novos ninhos.

As tanajuras foram vistas no Recreio dos Bandeirantes, Santa Cruz, Ilha do Governador, Tijuca e Irajá, na cidade do Rio, além de Pendotiba, em Niterói; e Seropédica. A presença da espécie em casas e quintais despertou a curiosidade de muitos cariocas.

A dona de casa Sandra Maria de Fátima, que mora em Irajá, diz que nos últimos dias precisou limpar a piscina umas três vezes após as formigas caírem na água.

— Elas são atraídas pela luz do meu quintal. Tem uns três dias que venho deixando as luzes apagadas para evitar que elas venham e morram caindo na água da piscina. Confesso que tenho um pouco de medo porque elas são grandes. Mas sempre que aparecem aqui eu fecho as janelas e deixo elas partirem por contra própria — conta Fátima.

O especialista Jarbas Marçal de Queiroz, professor do Departamento de Ciências Ambientais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, explica que o período de reprodução da espécie ocorre justamente "nas primeiras chuvas após o período sexo do meio do ano".

— A grande maioria dessa espécie de formiga vai virar alimento de pássaros e outros vertebrados. Por isso, um número muito pequeno das fêmeas fecundadas vão conseguir dar origem a novas colônias. Na cidade do Rio temos observado a ocorrência de duas espécies de saúva: Atta sexdens (saúva-limão) e Atta robusta (saúva-preta). Atta robusta, aliás, está listada como ameaçada de extinção — alerta o professor.

