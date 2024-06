Funcionário de estação de BRT é baleado por passageiro após impedir entrada sem pagamento

O funcionário de uma estação de BRT em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife, foi baleado por um passageiro na noite dessa quinta-feira (6). O caso aconteceu na Estação Areinha, no bairro de Nazaré.

Segundo a Polícia Civil, um desconhecido chegou à estação querendo pular a catraca de acesso aos coletivos, mas foi impedido pelo trabalhador. O passageiro chegou a ameaçar o profissional.



Minutos depois, por volta das 18h, dois homens chegaram no local em uma moto e realizaram disparos de arma de fogo na vítima, fugindo em seguida.

O funcionário, de 26 anos, foi atingido por dois tiros na perna e socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Caxangá, na Zona Oeste do Recife.

De acordo com a empresa Nova Mobi Pernambuco, que administra as estações de BRT, o profissional é funcionário de uma empresa terceirizada.

O caso foi registrado pela Equipe de Força Tarefa de Homicídios Metropolitana Norte como tentativa de homicídio e está sendo investigado pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE).