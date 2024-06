Com R$ 15 mil de premiação, Recife Tênis Clube realiza Torneio de Duplas de Tênis

A- A+

O Recife Tênis Clube iniciou, nesta quinta (6), as disputas do Torneio de Dupla de Tênis. A competição vai até o dia 16 de junho, totalizando ao todo R$ 15 mil em premiação em diversas categorias.



As inscrições na 3ª classe, 4ª e 5ª masculino se encerraram no início da semana, mas as de Iniciante masculino, Iniciante feminino, Soma 3, 4ª classe feminino, 5ª classe feminino vão até a próxima segunda (10). A taxa de inscrição é de R$ 440 por dupla.





Na categoria Soma 3, a dupla campeã receberá R$ 3 mil, enquanto os vice-campeões receberão R$ 1 mil. Os ganhadores da 3ª classe levarão um voucher de R$ 1,2 mil em produtos Wilson e os segundos colocados ficarão com R$ 800 dos mesmos benefícios.



As duplas campeãs da 4ª e 5ª classes masculino ganharão duas mensalidades e os vices terão direito a seis horas de locação. Vale salientar que todos os ganhadores serão premiados ainda com um voucher da Clínica Lorena Suassuna e Recovery Esportivo.



O evento tem como patrocinadores a Cervejaria Babylon, Moura Dubeux, Chez France, Clínica Lorena Suassuna, Eurovia Renault, Hat Maison, além do Instituto de Ortopedia e Traumatologia Recife.



"A equipe do RTC e os patrocinadores estão preparando tudo com muito carinho para que esse torneio fique marcado na memória de todos os atletas e do público. Ficamos muito felizes em ter a casa cheia. No primeiro final de semana teremos jogos das categorias 5ª classe masculino, 4ª classe masculino e 3ª classe masculino. No segundo final de semana haverá as partidas das iniciante feminino, iniciante masculino, 5ª classe feminino, 4ª classe feminino e Soma 3. O RTC pulsa o tênis do Recife.", disse Danielle Lemos, coordenadora administrativa do Recife Tênis Clube.

