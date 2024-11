A- A+

Projeto Fundação Bunge forma padeiros e confeiteiros e os conecta com padarias do Recife Ao todo, 120 jovens da periferia de São Paulo, Recife e Rio de Janeiro já passaram pelo curso De Grão em Pão

Jovens de 18 a 29 anos, moradores de Recife, se formarão em panificação, confeitaria e culinária na próxima quarta (13). Os alunos, participantes do curso De Grão em Pão, oferecido pela Fundação Bunge, começarão a atuar em padarias da cidade, com carteira de trabalho assinada. Além disso, receberão formação teórica e prática para atuar no mercado de trabalho e participaram de formação socioemocional para auxiliar no planejamento profissional.

Realizado em São Paulo, Recife e Duque de Caxias/RJ, o De Grão em Pão já formou 120 padeiros e confeiteiros. Neste semestre, outros 45 alunos serão formados. A expectativa é que a partir de janeiro seja aberto processo seletivo para os interessados em realizar o curso gratuito em 2025.

A capacitação ajuda a suprir um dos grandes gargalos do setor de panificação, que é a falta de profissionais qualificados. Segundo a Associação Brasileira da Indústria da Panificação e Confeitaria (Abip), existem 140 mil vagas abertas para trabalhar em padarias no Brasil, sendo a maioria delas para atuar como padeiros, salgadeiros e confeiteiros. No Recife, de acordo com Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria do Estado de Pernambuco (Sindipão), são 2.500 vagas em aberto.

“O De Grão em Pão ajuda a suprir essa demanda por profissionais qualificados, ao mesmo tempo em que abre um leque de oportunidades para jovens em uma das faixas etárias mais desempregadas do país. Segundo o último Censo do IBGE, existem 47 milhões de jovens no Brasil, sendo que 31 milhões deles são de baixa renda. Com o curso, oferecemos uma porta para ingresso desses jovens em um mercado pujante”, afirmou Cláudia Calais, diretora-executiva da Fundação Bunge.

Planejamento de carreira

Além de aulas teórica e prática, os alunos do De Grão em Pão passam por uma formação socioemocional realizada em parceria com a Fundação Wadhwani (WF). O objetivo é preparar os jovens para o mercado de trabalho antenados com as exigências atuais, como bom relacionamento, organização e até mesmo autoconhecimento. Pesquisas recentes mostram que possuir essas competências pode ser um diferencial: pelo menos 35% das empresas pagariam 20% a mais para ter um profissional assim.

Os alunos recebem treinamento em habilidades básicas e profissionais aplicáveis a todos os setores e em competências setoriais e profissionais para funções e setores mais específicos. Além de entender os conceitos, eles podem usar as plataformas de aprendizagem de forma experiencial, aprendendo por meio de simulações de situações profissionais da vida real.

As lições usam a metodologia de ensino mais recente, com conteúdo centrado no empregador e suporte contínuo ao aluno. Além disso, todo o progresso é contabilizado por meio de avaliações e feedbacks instantâneos, alguns deles gerados por inteligência artificial a partir da resposta recebida.

São parceiros do De Grão em Pão: Academia Bunge, a Fundação Wadhwani, a Harald Chocolates, o Sindicato e Associação da Indústria de Panificação e Confeitaria de São Paulo (Sampapão), o Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria do Estado de Pernambuco, a Associação dos Industriais de Panificação de Pernambuco e o Sindicato das Indústrias de Alimentos e Bebidas da Baixada Fluminense (Simapan).

A Fundação Bunge

A Fundação Bunge, entidade social da Bunge no Brasil, há quase 70 anos atua para gerar impactos positivos na sociedade em territórios e setores estratégicos para a Bunge, fomentando a diversidade com promoção dos direitos humanos por meio da inclusão produtiva e do estímulo à economia de baixo carbono, estimulando a ciência e a preservação da memória.

A Fundação é o pilar social da Bunge, líder mundial no processamento de sementes oleaginosas e na produção e fornecimento de óleos e gorduras vegetais especiais, que tem como propósito conectar agricultores a consumidores para fornecer alimentos, nutrição animal e combustíveis essenciais para o mundo.

