O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse nesta segunda-feira (18), que os Emirados Árabes têm demonstrado muita ambição de investimento no Brasil, sobretudo em biocombustíveis. Ele também destacou o interesse do país em minerais raros.

Ele citou o interesse do País na produção de biocombustíveis a partir da Macaúba, no Nordeste, frente na qual o país já anunciou investimento de R$ 11 bilhões. Silveira se referia às intenções de empresa controlada pelo fundo soberano Mubadala.

"Também estou estudando um memorando de entendimento com os Emirados Árabes para estudos e negócios em minerais raros, a exemplo do que fizeram Arábia Saudita e Vale", disse.