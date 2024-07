A- A+

ESTADOS UNIDOS Gafes de Biden durante cúpula da Otan viralizam e viram meme na internet; veja alguns Desempenho do presidente durante último dia da reunião foi melhor do que durante debate na CNN, mas não bastou para blindar democrata de piadas

Em uma mesma noite, o presidente Joe Biden, já sob escrutínio dos eleitores após seu desempenho desastroso no debate da CNN, não apenas trocou o nome do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, como confundiu o nome da sua vice, Kamala Harris, com o do seu principal adversário Donald Trump.



O seu desempenho na quinta-feira, durante a cúpula da Otan, em Washington, foi bem melhor do que sua performance no debate, mas não bastou para blindar o presidente de 81 anos dos memes na internet por conta das gafes.

Em referência à confusão feita por Biden entre Zelesnky e Putin, que inclusive estão em guerra desde fevereiro de 2022, um usuário brincou no X sobre uma situação hipotética: "Putin (suando por baixo da máscara de pele perfeita do Zelensky): Como ele descobriu...?"





Um outro usuário sugeriu que Kamala, que teve o nome confundido com o de Trump, teria celebrado a gafe do chefe escondido. Em caso de uma eventual desistência por parte de Biden, a vice-presidente é a substitua mais óbvia. Leal ao presidente, Kamala tem vivido na corda bamba entre apoiar Biden e se preparar para a disputa. Como legenda da postagem: "A Kamala quando ela escutou o Joe falar 'presidente Putin'.

Putin (sweating beneath skin-perfect zylensky mask): how the fuck did he know… — Motivational Pictures With Reality Deep Meaning (@doulbedoink) July 11, 2024

Para os que acompanham séries de comédia, um usuário aproveitou uma famosa cena do seriado Friends (1994) para fazer um paralelo com as trocas de nome por Biden e o impacto que elas causam. No episódio, Ross (David Schwimmer) troca o nome da sua noiva e futura mulher Emily (Helen Baxendale) por Rachel (Jennifer Aniston), com quem teve um relacionamento na temporada anterior. Como legenda, o usuário escreveu: "Aceito você, Putin..."

Uma outra imagem mostra o presidente Biden ao lado do seu antigo chefe e ex-presidente dos EUA, Barack Obama. Uma montagem com balões de quadrinhos criou o seguinte diálogo: "Estou apoiando você, Joe", disse um sorridente Obama, que recebe como resposta "Obrigada, Denzel", em referência ao ator americano Denzel Washington. Denzel participou da posse de Obama em 2009 para seu primeiro mandato, além da ex-primeira dama e companheira de Obama, Michelle, ter revelado sua preferência pelo ator, sinalizando inclusive que, se a história do marido fosse para as telas, queria que ele vivesse o ex-presidente, segundo o portal Terra.





Meme presidente Joe Biden — Foto: Reprodução/Redes

Durante seu discurso no último dia da cúpula, Biden trocou os nomes do presidente da Ucrânia com o da Rússia ao anunciá-lo para a plateia:

— E agora gostaria de passar a palavra ao presidente da Ucrânia, que é tão corajoso quanto determinado. Senhoras e senhores, presidente Putin — disse Biden, voltando ao púlpito para se corrigir. — residente Putin? Temos de derrotar o presidente Putin. Presidente Zelensky! Estou tão concentrado em derrotar Putin... temos de nos preocupar com isso.

Kamala when she heard Joe say, “President Putin”



pic.twitter.com/gqXOel3jyn — bebo, chicago (b)rat czar (@BebopOtt) July 11, 2024

Já a troca de nomes entre Kamala e Trump ocorreu durante entrevista coletiva, a primeira desde o debate na CNN. Ao ser questionado se sua vice teria capacidade de enfrentar o magnata em uma eventual disputa nas urnas, ele respondeu:

— Eu não teria escolhido Trump se não achasse que teria chance de vencer — disse Biden, fazendo referência a Kamala, sem notar o erro como fez no evento de mais cedo.

