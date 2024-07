A- A+

ESTADOS UNIDOS "Presidente da Ucrânia, Putin": relembre episódios em que Biden se confundiu durante discursos Durante evento com Zelensky, presidente americano o confundiu com político russo

Em discurso ao final da cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), em Washington, o presidente americano Joe Biden apresentou o líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, que estava ao seu lado, como o mandatário russo, Vladimir Putin.



Com todos os olhares voltados para o democrata, a gafe desta quinta-feira acontece em meio à crescente pressão interna para que abandone sua candidatura contra o ex-presidente Donald Trump após o desempenho desastroso no debate de 27 de junho.

— E agora gostaria de passar a palavra ao presidente da Ucrânia, que é tão corajoso quanto determinado. Senhoras e senhores, presidente Putin — anunciou Biden, retornando ao púlpito para se corrigir quando a plateia já havia começado a bater palmas. — Ele vai derrotar o presidente Putin... Presidente Zelensky! Estou tão concentrado em derrotar Putin, nós temos que nos preocupar com isso.





Também nesta quinta, Biden voltaria a trocar nomes de figuras políticas. Questionado se a sua vice-presidente, Kamala Harris, teria capacidade de enfrentar o ex-presidente em uma eventual disputa nas urnas, ele confundiu seu nome e a chamou de Trump.

— Eu não teria escolhido Trump se não achasse que teria chance de vencer — disse Biden.

Essas, no entanto, não foram as únicas em que Biden fez confusões durante seus discursos. Ao longo de seu mandato, o presidente americano, em diferentes discursos, confundiu nomes de países, lançou de um "Deus salve a Rainha" (frase tradicionalmente dita em referência ao hino do Reino Unido) sem qualquer relação com a Coroa Britânica e até confundiu a tradicional seleção neozelandesa de rugby, os "All Blacks", equipe de militares britânicos durante a Primeira Guerra.

Relembre, abaixo, outras ocasiões em que Biden fez confusões durante discursos:

“Deus salve a Rainha”

Enquanto discursava na Cúpula Nacional de Comunidades Mais Seguras, no estado americano de Connecticut, falando sobre controle de armas, Biden encerrou um discurso com os dizeres "Deus salve a Rainha", sem que o contexto tenha qualquer relação com o Reino Unido, cujo hino é iniciado com o popular trecho "God save the Queen" (em referência à rainha).

Pouco depois, segundo a BBC, a vice-secretária de imprensa da Casa Branca, Olivia Dalton, disse aos repórteres que o presidente estava "falando com alguém na multidão".

“All Blacks”

No ano passado, Biden confundiu a tradicional alcunha usada para se referir ao time de rugby da Nova Zelândia, conhecidos como "All Blacks". Durante encontro na Irlanda, ele agradecia a um atleta da seleção (e seu primo de 7° grau) pela gravata dada a ele, quando errou ao tentar usar a referência.

“Isso foi dado a mim por um desses caras, bem aqui. Ele era um ótimo jogador de rúgbi. Ele deu uma ‘surra’ no Black and Tans”, disse, usando termo em referência a grupo militar irlandês que lutou na guerra de independência da Irlanda.

“Colômbia”

Em novembro de 2022 ocorreria um dos primeiros episódios em que Biden se confundiria durante um discurso. Em conversa com líderes da Associação das Nações do Sudeste Asiático, no Camboja, o presidente se referiu ao país como “Colômbia”.

“Quero agradecer ao primeiro-ministro por sua liderança da Colômbia como presidente da Asean”, disse, sendo aplaudido em seguida.

“Iranianos”

Em confusão similar, meses antes, Biden usou o termo "iranianos" quando queria dizer, na verdade, "ucranianos".

“Putin pode cercar Kiev com tanques, mas nunca conquistará o coração e a alma do povo iraniano”, disse, durante o tradicional discurso “Estado da União”, no qual o presidente americano, anualmente, fala a deputados, senadores e outros líderes mundiais no Congresso.

Câncer

Durante um discurso, sobre a crise climática no Estado de Massachusetts, em julho de 2022, Biden chegou a dizer que tinha câncer, quando, na verdade, quis dizer que "teve" a doença. A informação, de que o presidente não tinha um câncer (embora já tivesse se curado de um tumor antes de assumir o cargo) teve que ser negada novamente por sua assessoria.

