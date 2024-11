A- A+

atentado General preso orientava líderes de acampamento no QG do Exército Mário Fernandes atuava como orientador do "pessoal do agro", caminhoneiros e bolsonaristas alojados no acampamento montado em frente ao QG do Exército em Brasília

Peça central na nova fase da investigação sobre golpe de Estado supostamente gestado no governo Jair Bolsonaro (PL), o general de brigada Mário Fernandes atuava como orientador do "pessoal do agro", caminhoneiros e bolsonaristas alojados no acampamento montado em frente ao QG do Exército em Brasília após as eleições de 2022.

A Polícia Federal identificou mensagens por WatsApp que mostram como ele atuava. Os investigadores rastrearam também solicitações ao general.

A PF quer investigar se suas orientações também chegaram aos invasores da sede da corporação em Brasília na noite de 12 de dezembro de 2022.

Em relatório de 221 páginas que embasa a Operação Contragolpe, a PF cita três interlocutores de Fernandes - além dele, outros três militares e um policial federal foram presos sob suspeita de tramarem o plano "Punhal Verde e Amarelo" para o assassinato do então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do vice Geraldo Alckmin e do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Os interlocutores do general, segundo a PF, eram Rodrigo Yassuo Faria Ikezili, marido de Klio Damião Hirano, apontada como uma manifestante radical presa na Operação Nero por participação nos atos de 12 de dezembro; Lucas Rotilli Durlo, o "Lucão", caminhoneiro que estava no QG do Exército, apontado como um dos líderes do movimento; e Hélio Osório de Coelho, que se dizia militar e cujo contato estava salvo no celular do general como "comunidade evangélica".

Ponto focal

Os investigadores encontraram mensagens de Fernandes com civis e militares. Com os colegas de farda, ele externava "ideais golpistas", diz a PF. Já as mensagens trocadas com caminhoneiros e acampados levaram a PF a classificar o general como o "ponto focal" do governo Bolsonaro com os manifestantes.

"Além de receber informações, também servia como provedor material, financeiro e orientador dos manifestantes antidemocráticos instalados nas adjacências do QG-Ex em Brasília, que teve papel fundamental na tentativa de golpe de Estado perpetrada no dia 8 de janeiro de 2023", afirma a PF, estabelecendo uma relação com a depredação nas sedes dos três Poderes em Brasília.

Rodrigo Ikezili buscou a ajuda de Fernandes entre 9 e 13 de dezembro de 2022, por meio de diversos áudios enviados ao general. Em um deles, ele pediu apoio do militar para viabilizar a entrada de uma tenda no acampamento montado em frente o QG do Exército.

Churrasco

Em outra mensagem, ele narrou que estava se deslocando para a Esplanada dos Ministérios, possivelmente para participação em alguma manifestação, e afirmou:

"Bom dia, general. A gente tá indo lá pra Esplanada, pra manifestação da Esplanada, ok? É... E eu preciso falar urgente com o senhor, sobre aquela... Aquele churrasco. É... se conseguiu alguma orientação aí. Tá bom? Gratidão."

Em 11 de dezembro, Rodrigo Ikezili pediu a Fernandes uma informações sobre o dia seguinte, "possivelmente se referindo a algum ato que seria realizado no Palácio do Planalto", diz a PF.

Veja também

CORRUPÇÃO México garante proteção como refugiado a ex-ministro do Equador detido