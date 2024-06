Genitália ambígua: o que é a característica sexual de bebê da personagem Teca em Renascer

A- A+

Após o parto do bebê de Teca (interpretada por Lívia Silva), outro personagem da novela Renascer, transmitida pela TV Globo, percebe a genitália ambígua na criança. Anteriormente, foi revelado pela emissora que Cacau será uma pessoa intersexo.

O que é uma genitália ambígua?

De acordo com informações do Rede D'or, a genitália ambígua é uma Anomalia de Diferenciação Sexual (ADS), condição na qual os órgãos sexuais não são bem desenvolvidos ou não são claramente demarcados como masculinos ou femininos.

Podem ocorrer até mesmo casos em que os órgãos sexuais apresentados externamente não correspondem aos que estão presentes no interior do corpo.

O que causa a genitália ambígua?

No momento da concepção, o sexo de um embrião é determinado com base no 23º par de cromossomos que herdou dos pais. O sexo feminino têm dois cromossomos X e o masculino têm um cromossomo X e um cromossomo Y.

Contudo, durante a divisão celular que ocorre no desenvolvimento do embrião ao longo dos meses, alterações podem ocorrer, gerando a genitália ambígua. São elas:

Hiperplasia adrenal congênita: grupo de doenças genéticas responsáveis por limitar a produção de hormônios nas glândulas adrenais (as quais podem gerar alterações hormonais);

Alterações hormonais: exposição a muitos hormônios masculinos (no caso de um feto do sexo feminino), ou ausência e deficiência de exposição a hormônios masculinos (no caso de um feto do sexo masculino);

Problemas nos cromossomos definidores de sexo ou a duplicação dele (como síndrome do X frágil, síndrome de Turner e síndrome de Klinefelter);

Mutações genéticas;

Tumores na gestante.

Ter genitália ambígua torna essa pessoa intersexo?

Sim, mas nem todas as pessoas intersexo possuem genitália ambígua. Por definição da Organização das Nações Unidas (ONU), pessoas intersexo “nascem com características sexuais que não se encaixam nas definições tipicamente disponíveis para corpos masculinos ou femininos, podendo incluir características da anatomia sexual, órgãos reprodutivos, padrões hormonais e/ou cromossômicos”.

Veja também

diplomacia Mauro Vieira diz que retirada de embaixador de Israel não significa rompimento de relações