Gisèle Pelicot disse que 'respeita' sentença contra seus estupradores após filhos reclamarem da pena

Gisèle Pelicot disse nesta quinta-feira (19) que “respeita” as sentenças contra seus estupradores, incluindo seu ex-marido Dominique, no final de um grande julgamento midiático na França, e disse que estava pensando “nas vítimas não reconhecidas” em casos de estupro.



Apesar da postura da mãe, os filhos da francesa ficaram "decepcionados" com as penas, que consideraram "baixas".

— Tenho confiança em nossa capacidade coletiva de encontrar um futuro melhor no qual homens e mulheres possam viver harmoniosamente juntos com respeito mútuo — disse ela.

“Estou pensando nas vítimas não reconhecidas, cujas histórias muitas vezes permanecem nas sombras. Quero que saibam que compartilhamos a mesma luta”, disse a mulher de 72 anos em uma breve declaração à imprensa.

A Justiça francesa condenou a 20 anos de prisão Dominique Pelicot, que admitiu ter drogado sua mulher, Gisèle Pelicot, e recrutado desconhecidos na internet para que abusassem sexualmente dela ao longo de uma década.

No tribunal de Avignon, no sul do país, o francês chorou depois de ser considerado culpado por estupro agravado, por tentativa de estupro contra Cillia — mulher de um dos 51 corréus, Jean-Pierre Marechal — e pela tomada de fotos indecentes da filha, Caroline, e das noras, Aurore e Celine.



Além do principal réu, o tribunal declarou culpados os outros 50 acusados — um deles à revelia —, apesar de cerca de 30 deles terem solicitado a absolvição por acreditarem que foram "manipulados" pelo "monstro" Dominique Pelicot. Os acusados receberam penas que vão de 3 a 15 anos de reclusão, das quais as defesas terão até dez dias para recorrer.

