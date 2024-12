A- A+

FRANÇA Além do marido, quem são os condenados por estuprar a francesa Gisèle Pelicot? Dominique Pelicot chorou após ouvir sentença em julgamento com outros 50 réus por caso que repercutiu pelo mundo

O francês Dominique Pelicot, que admitiu ter drogado a própria mulher para que estranhos a estuprassem, foi condenado a 20 anos de prisão nesta quinta-feira. A vítima, Gisèle Pelicot, foi abusada sexualmente por homens desconhecidos com origens e profissões diversas — entre eles um jornalista, bombeiros, um DJ e militares — por pelo menos uma década.

No tribunal de Avignon, no sul do país, o francês chorou depois de ser considerado culpado por estupro agravado, por tentativa de estupro contra Cillia — mulher de um dos 51 corréus, Jean-Pierre Marechal — e pela tomada de fotos indecentes da filha, Caroline, e das noras, Aurore e Celine.







Além do principal réu, o tribunal declarou culpados os outros 50 acusados — um deles à revelia —, apesar de cerca de 30 deles terem solicitado a absolvição por acreditarem que foram "manipulados" pelo "monstro" Dominique Pelicot. Os acusados receberam penas que vão de 3 a 15 anos de reclusão, das quais as defesas terão até dez dias para recorrer.

O segundo réu a receber um veredicto foi Jean-Pierre Marechal, condenado a 12 anos de prisão, cinco a menos do que pedia a promotoria francesa. Ele foi considerado culpado por dopar e estuprar a mulher, Cillia. Ao tribunal, o homem disse ter "seguido a liderança" de Dominique Pelicot e convidado o colega para abusar da própria esposa.

A Corte francesa também considerou culpados, por estupro com agravantes:

Charly Arbo (pena de 13 anos de prisão);

Christian Lescole (9);

Lionel Rodriguez (8);

Cyrille Delville (8);

Florian Rocca;

Jacques Cubeau (5);

Patrice Nicolle (8);

Thierry Parisis (8);

Simoné Mekenese (9);

Didier Sambuchi (5);

Jerome Vilela (13);

Dominique Davies;

Boris Moulin (8);

Nizar Hamida (100);

Philippe Leleu (5 anos de prisão, com 2 suspensos);

Cyril Beaubis;

Quentin Hennebert;

Mathieu Dartus;

Cyprien Culieras;

Jean-Luc LA (10);

Fabien Sotton (11);

Redouane Azougagh (8);

Joan Kawai (10);

Vincent Coullet (10);

Romain Vandevelde (15 anos de prisão);

Husamettin Dogan (9);

Omar Douiri;

Paul-Koikoi Grovogui;

Ahmed Tbarik (8);

Jean Tirano (8);

Redouane El Farihi;

Hassan Ouamou (12);

Mohamed Rafaa (8);

Ludovick Blemeur (7);

Patrick Aron (6 anos - será levado a uma prisão especial por razões médicas);

Abdelali Dallal (8 anos - será levado a uma prisão especial por razões médicas);

Grégory Serviol (8);

Cedric Grassot (7);

Cendric Venzin (9);

Thierry Postat (12 anos, com banimento de trabalhos envolvendo crianças);

Jean-Marc LeLoup.

Além do estupro agravado, Karim Sebaoui, Adrien Longeron e Nicolas Francois foram considerados culpados pela posse de imagens de pornografia infantil. Francois foi sentenciado a 8 anos de prisão com banimento de trabalhos envolvendo crianças, enquanto Longeron pegou 6 anos e Sebaoui, 10. Hughes Malago (5) e Andy Rodriguez (6), por sua vez, foram culpados por tentativa de estupro com fatores agravantes, e Joseph Cocco (3 anos de prisão) e Saifeddine Ghabi (3), por agressão sexual.

O julgamento

Ao longo do julgamento, que começou em 2 de setembro e atraiu a atenção da imprensa internacional, Gisèle renunciou ao seu direito de anonimato e defendeu que os vídeos dos abusos fossem exibidos na Corte. A vítima argumentou que a medida era importante para "permitir que sua história chegasse ao mundo" e para transferir a "vergonha" de volta para os acusados.

Dominique, de 72 anos, admitiu ter drogado Gisèle com ansiolíticos entre 2011 e 2020 para fazê-la dormir e submetê-la aos abusos de estranhos recrutados online. Ele pediu desculpas à francesa, de quem se divorciou após 50 anos, e à família. Sua advogada, Béatric Zavarro, apelava que o tribunal se “afastasse” do pedido da promotoria pela condenação máxima, de 20 anos de reclusão, e levasse em conta os “traumas” que o cliente sofreu durante a infância, incluindo um estupro aos 9 anos.

O principal réu ouviu a sentença sem expressar qualquer emoção. Depois, no momento da leitura das condenações de corréus, curvou o corpo e chorou, de acordo com a BBC.

Durante o julgamento, Gisèle pediu que a sociedade "machista e patriarcal" mude sua atitude em relação ao estupro e falou sobre sua indignação por nenhum de seus agressores ter alertado a polícia. Alguns a estupraram até seis vezes.

Alguns réus admitiram os estupros e outros se defenderam sob a alegação que acreditavam participar de uma fantasia de um casal libertino, pois tinham "o consentimento do marido" — um exemplo de sua "covardia", na opinião da vítima. Outros 20 suspeitos seguem em liberdade porque os investigadores não conseguiram identificá-los antes do macrojulgamento.

'Natal na prisão'

Antes da leitura do veredicto, o coletivo feminista Amazonas de Avignon, no sul da França, colou cartazes ao redor do tribunal com as frases: "Natal na prisão, Páscoa atrás das grades" e "A vergonha mudou de lado".

A pressão era grande sobre os cinco juízes do tribunal de Avignon que julgaram entre 2 de setembro e 16 de dezembro os 51 homens com idades entre de 27 e 74 anos, e com perfis sociais diversos. A decisão do tribunal foi acompanhada de perto na França e também no exterior, onde o julgamento e sua vítima Gisèle Pelicot se tornaram um símbolo das agressões sexuais contra as mulheres.

Profissionais de 180 veículos de comunicação - 86 estrangeiros - foram credenciados para acompanhar a leitura do veredicto, mas apenas quatro - entre eles a AFP - tiveram acesso à sala principal do tribunal. Os demais jornalistas permaneceram em salas de transmissão anexas.

Laure Chabaud, uma das representantes do Ministério Público, deseja que a decisão do tribunal vá além do destino dos acusados, envie "uma mensagem de esperança às vítimas de violência sexual" e sirva para concretizar uma "mudança" na sociedade.

O caso também ajudou a personificar o flagelo das vítimas de agressão sexual, em particular por meio do uso da submissão química, na figura de Gisèle Pelicot, que deixou de ser uma vítima anônima e virou um ícone feminista que exortou as mulheres a "não permanecerem em silêncio" para que "a vergonha mude de lado".

"Obrigado, Gisèle", afirma uma faixa pendurada no centro histórico de Avignon, diante do tribunal.

