Recife Golpe no Bolsa Família: cerca de 20 beneficiários sofreram ataques a contas no Recife, diz polícia Suspeitos foram indiciados por lavagem de dinheiro e furto eletrônico

De 15 a 20 beneficiários do Bolsa Família do Recife sofreram um ataque a contas no último dia 22 de agosto. O golpe foi aplicado por dois homens que já foram indiciados pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), através da 16ª Delegacia de Polícia de Água Fria. Os valores desviados não foram divulgados.

Com o fim do inquérito policial, foi identificado que os responsáveis pelo crime são um homem de 26 anos, natural do Recife, e outro de 34, nascido no Rio de Janeiro, mas que reside na capital pernambucana, conforme o divulgado pela PCPE, em coletiva realizada na manhã desta segunda-feira (18).

Eles foram indiciados por lavagem de dinheiro e furto eletrônico e não possuem passagem pela polícia. Agora, a Polícia Civil aguarda um parecer do Ministério Público para que a dupla possa ser denunciada.

À época, diante do ocorrido, as vítimas registraram boletins de ocorrência na Delegacia de Água Fria, na Zona Norte do Recife.

De acordo com o delegado Mário Melo, responsável pela investigação, outros boletins de ocorrência foram feitos contra a dupla. O suspeito nascido no Rio já teria aplicado o golpe em outros sete estados do País.

Ainda segundo a autoridade, a investigação seguirá, no intuito de contribuir com outras delegacias que estão apurando delitos da mesma natureza.

“Ambos foram indiciados, pois eram os beneficiários finais. A gente já identificou outros boletins de ocorrência, nosso inquérito vai servir para outras investigações que estão em andamento”, explicou.

A dupla teria usado três contas para aplicar o golpe nas vítimas. Duas mulheres de São Paulo tiveram contas criadas em seus nomes, mas não tinham ciência da existência dos dados bancários.

Outra, no Recife, teria recebido R$ 200 para abrir uma conta em seu nome, cinco dias antes do golpe, mas foi enganada pelos criminosos. “Ela ficou nervosa e acessou a conta digital, pois os criminosos esqueceram de alterar a senha. Para surpresa, a conta teria recebido diversos valores via Pix”, falou o delegado.

