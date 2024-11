A- A+

Recife Golpe no Bolsa Família: Polícia indicia duas pessoas por ataque a contas de beneficiários no Recife Das duas pessoas indiciadas, uma é do Rio de Janeiro e a outra de Pernambuco

Duas pessoas foram indiciadas pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) por um ataque a contas de beneficiários do Bolsa Família do Recife.



Na madrugada de 22 de agosto deste ano, diversos beneficiários do programa tiveram valores transferidos de suas contas para contas de terceiros.



As operações financeiras foram realizadas sem o conhecimento dos usuários, que tentaram fazer saques, mas se depararam com contas vazias.



Diante do ocorrido, as vítimas registraram boletins de ocorrência da Delegacia de Água Fria, na Zona Norte da capital pernambucana.

"Foi feita uma triagem e identificado que três mulheres haviam sido beneficiadas e uma delas informou que um homem a tinha procurado e pagou R$ 200 para utilizar a sua conta digital", afirmou a PCPE.



Seguindo a investigação, com o fim do inquérito policial, foram identificadas duas pessoas responsáveis pelo recebimento dos valores, sendo uma delas do Rio de Janeiro e a outra, de Pernambuco.



Outros detalhes da investigação serão apresentados pela Polícia Civil em entrevista coletiva na manhã desta segunda-feira (18).

