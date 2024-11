A- A+

TURISMO Mais de 2600 turistas europeus são recebidos com festa no Porto do Recife Recepção com caipirinha e frevo deixam a marca pernambucana para quem passou pelo Terminal Marítimo

O Porto do Recife recebeu, na manhã deste domingo (17), o navio Costa Pacífica, que trouxe 2.695 turistas europeus.

O cruzeiro, vindo da Europa, atracou no Terminal Marítimo de Passageiros e permanece na cidade até as 18h, quando seguirá para Maceió.

A Secretaria de Turismo e Lazer de Pernambuco (Setur-PE), em parceria com a Empetur, o Grande Recife, a Fecomércio e a Adepe, organizou uma recepção especial para os cruzeiristas. A ideia foi proporcionar uma experiência autêntica e inesquecível aos visitantes.

"Nosso objetivo é oferecer um atendimento de excelência para garantir que tenham uma experiência inesquecível no nosso Estado. Destacamos ainda a atuação do Sindicato dos Guias de Turismo, da Prefeitura do Recife e das forças de segurança, através da Delegacia do Turista e da guarda municipal”, afirmou Paulo Nery, Secretário de Turismo e Lazer de Pernambuco.

No salão de desembarque do Terminal Marítimo, os turistas foram recepcionados no Centro de Atendimento ao Turista, onde receberam informações sobre as rotas turísticas da cidade.

Promoters do Grande Recife divulgaram o Ônibus Verde Ecológico, que oferece roteiros pelos Centros Históricos de Recife e Olinda.

O bilhete custa R$30 por pessoa, e o embarque ocorre diretamente no Terminal Marítimo, com funcionamento das 8h30 às 17h.

Além das opções de transporte público, cerca de 17 ônibus turísticos operados por agências locais também levaram os visitantes a pontos turísticos, como a praia de Boa Viagem, Casa da Cultura, o Recife Antigo e o Alto da Sé. Outra alternativa de passeio foi o Catamarã, que realiza tours pelos rios de Olinda e Recife.

Como parte da recepção, os turistas puderam degustar ainda produtos locais, como cachaças pernambucanas e caipirinhas feitas com frutas típicas da região. No Marco Zero, apresentações de maracatu e caboclinhos animaram os visitantes, que puderam conhecer de perto a cultura pernambucana.

“Temos investido na modernização do Terminal. Além disso, o reforço do poder público nos sistemas de transporte, segurança e receptivo tem sido essencial para garantir que todos os visitantes se sentissem confortáveis e seguros ao explorar os atrativos no estado”, destacou Delmiro Gouveia, presidente do Porto do Recife.

