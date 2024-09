A- A+

Alerta TJPE Golpistas usam nome do TJPE para aplicar golpes na população TJPE emite alerta e pede para que as pessoas fiquem atentas aos boletos recebidos em nome da instituição

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) emite alerta para que a sociedade esteja atenta ao pagar boletos em nome da instituição. O nome do órgão vem sendo vítima de golpistas, e o TJPE solicita que a população verifique se o boleto emitido realmente provém do judiciário pernambucano.

A instituição informa que os documentos de cobrança referentes a processos em abertos podem ser encontrados no litígio e que as instituições bancárias não recebem a função de emitir boletos de cobrança em nome do TJPE.

O cidadão deve entrar em contato com algum advogado caso receba algum documento de cobrança em nome do TJPE, seja em casa ou em conta bancária.

Assim, a procedência da cobrança será verificada na unidade judiciária onde há tramitação do processo judicial. No caso de pessoas que não possuem processo em tramitação no TJPE, basta desconsiderar o boleto recebido.

O chefe da Divisão de Investigação e Apuração da Assistência Policial Militar e Civil, Germano Cunha, chama atenção para a importância de verificar os boletos bancários antes da realização do pagamento.

“A proliferação de golpes, normalmente, é orquestrada por criminosos com um razoável nível de organização e de conhecimento. Deste modo, antes de realizar qualquer pagamento, seja ele do TJPE ou não, é importante que a pessoa verifique se o boleto realmente foi emitido pelo órgão ou pela empresa citada”

