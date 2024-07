Governo da Venezuela 'se afasta' de lisura e transparência nas eleições, diz Pacheco

O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), contestou a transparência das eleições da Venezuela, que mantiveram o presidente Nicolás Maduro no cargo.

O governo brasileiro ainda aguarda a divulgação das atas de votação para se posicionar oficialmente sobre o resultado.

Nesta terça, as ruas de Caracas e de outras grandes cidades venezuelanas são palco de protestos contra os resultados contestados da eleição presidencial.

O Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela (CNE) proclamou Nicolás Maduro vencedor da eleição presidencial com 51,2% dos votos contra 44,2% do oposicionista Edmundo González Urrutia.

A autoridade eleitoral, controlada pelo chavismo, calculou que o comparecimento às urnas foi de 59%, com 80% dos votos apurados, e descreveu a tendência como “irreversível”.

Maduro defendeu sua vitória, enquanto a oposição, liderada por María Corina Machado, rejeitou o resultado, alegando ter provas de que seu bloco recebeu 73,2% dos votos.

Em comunicado, Pacheco afirmou que "falta clareza" ao processo eleitoral do país vizinho.

"Numa democracia, a lisura e a transparência do processo eleitoral que assegure a prevalência da vontade do povo são base essencial e insuperável. O governo da Venezuela se afasta disso ao não demonstrar esses valores com clareza. A luta pela democracia não nos permite ser seletivos e casuístas. Toda violação a ela deve ser apontada, prevenida e combatida, seja contra quem for", afirmou o senador.