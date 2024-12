Governo de Pernambuco distribui mais de 10 mil notebooks para professores da rede estadual

A- A+

O Governo de Pernambuco anunciou a distribuição de mais de 10 mil notebooks aos professores da rede estadual, como parte do programa PE + Digital, integrante do projeto Juntos pela Educação, que investe aproximadamente R$ 5,5 bilhões em diversas iniciativas no Estado.

"A entrega de mais de 10 mil notebooks aos professores da rede estadual de ensino é mais uma ação de valorização dos servidores da educação de Pernambuco. Recentemente, de maneira pioneira, garantimos que 110 professores pernambucanos façam intercâmbio em quatro países por meio do Programa Ganhe o Mundo Professor. Desde 2023, também nomeamos mais de 9.500 novos profissionais da educação, dos quais 3.565 são professores", destacou a governadora Raquel Lyra.

Para receber os notebooks, os professores devem se inscrever no site https://pemaisdigital.pe.gov.br, utilizando seu login do portal do servidor, entre os dias 3 e 17 de dezembro. Serão entregues, ao todo, 10.010 aparelhos.

“A entrega dos notebooks representa um passo significativo para garantir que os professores tenham acesso às ferramentas necessárias para desempenhar suas funções de maneira mais eficiente”, pontuou Alexandre Schneider.

Professores que receberam notebooks a partir de 2021 terão seus equipamentos substituídos gradualmente nas próximas etapas do programa.

O PE + Digital busca desenvolver competências digitais nos profissionais da Secretaria de Educação e Esportes (SEE) que estejam em efetivo exercício.

Investimentos na Educação

Recentemente, o Governo de Pernambuco anunciou diversas iniciativas na área educacional. Entre elas, a destinação da Casa Capiba ao Conservatório Pernambucano de Música (CPM) em comemoração aos 120 anos de nascimento do mestre Capiba.

A restauração do edifício do Liceu de Artes e Ofícios para a instalação de uma nova Escola Técnica Estadual (ETE), com cursos voltados à Economia Criativa, também foi anunciada. Além disso, a antiga Fábrica Tacaruna será revitalizada para abrigar o Centro de Formação dos Profissionais da Educação de Pernambuco (CEFORPE) e a Escola Técnica de Hotelaria e Gastronomia de Pernambuco.

Veja também

ATAQUES Israel volta a atacar o Líbano e cessar-fogo com o Hezbollah pode colapsar