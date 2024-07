A- A+

Educação Governo de Pernambuco entrega 265 novos veículos escolares aos municípios do Estado A ação faz parte do programa Juntos pela Educação e teve o investimento de R$ 5 bilhões

O Governo de Pernambuco realizou, na manhã desta quinta-feira (4), no Palácio do Campo das Princesas, a entrega de 265 novos veículos escolares aos municípios pernambucanos.

Governo de Pernambuco reforça transporte escolar dos municípios com a entrega de 265 novos veículos | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco.

Ao todo, foram 232 ônibus e 33 vans escolares destinados às cidades pernambucanas. A ação faz parte do programa Juntos pela Educação e teve o investimento de R$ 5 bilhões.

Estiveram na solenidade a governadora Raquel Lyra, a vice-governadora Priscila Krause, o recém-empossado da Secretaria de Educação e Esportes, Alexandre Schneider, o presidente da Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe), Marcelo Gouveia, a Deputada Estadual Débora Almeida, além de prefeitos e representantes de mais de 150 munipíos do Estado.

O evento também contou com a presença da Quadrilha Junina Raio de Sol, campeã do Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas, que realizou uma apresentação antes da cerimônia começar.

Quadrilha Junina Raio de Sol faz apresentação antes do início da cerimônia de entrega dos ônibus | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco.

Durante a cerimônia, chaves simbólicas foram entregues aos prefeitos e representantes dos municípios.

Prefeitos e representantes dos municípios pernambucanos recebem chave simbólica da entrega dos novos veículos escolares | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco.

O presidente da Amupe e prefeito de Paudalho, Marcelo Gouveia, admitiu as dificuldades que os municípos estavam tendo antes da chegada dos novos transportes e agradeceu à entrega.

"Como representante da Amupe, eu só tenho a agradecer pelos ônibus, pelas creches, pelo programa de transporte escolar. Nós estávamos sobrecarregados, nossos ônibus com alunos ao excesso. A partir de apoios como esse, com o transporte escolar, a gente consegue dar uma melhor condição aos nossos alunos, para que eles possam estar dentro das escolas e diminuir a evasão escolar", declarou.

A entrega dos veículos é parte dos mil ônibus que foram prometidos pela gestão atual do governo. A governadora Raquel Lyra lembrou da importância desses novos transportes para os alunos.

"Esses meninos muitas vezes têm dificuldade em chegar nas escolas porque não tem ônibus, muitas vezes vão para a escola só para se alimentar, muitas vezes têm na escola um oásis que não tem em casa, porque tem água, comida, afeto e gente que acredita neles", disse.

A governadora também reconheceu que, apesar da entrega dos transportes, as escolas estaduais ainda precisam melhorar muito nas suas estruturas.

"Ainda precisa de ar-condicionado em todas elas, de internet de qualidade, que tenha água de qualidade, que chegue água, que tenha banheiro, que tenha cozinha, que a merenda seja feita nas escolas e que os meninos não recebam mais 'quentinha', que muitas vezes não satisfazem a qualidade do que a gente está pagando", admitiu.

O secretário de Educação e Esportes, Alexandre Schneider, aproveitou a oportunidade para esclarecer quais são as próximas ações que o governo pretende implementar no âmbito educacional.

"O 'Juntos pela Educação' prevê não só a entrega de ônibus, mas também o apoio dos projetos de alfabetização, apoio técnico da secretaria, junto com os municípios, a construção de creches e o pagamento do primeiro ano do Fundef da creche. Nós vamos ter também o apoio para a construção e ampliação do tempo das crianças na escola, no ensino fundamental", garantiu.

Veja também

REDES SOCIAIS Koo, concorrente do X, anuncia fim das atividades no Brasil