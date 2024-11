A- A+

ECONOMIA Governo japonês tomará medidas contra movimento excessivo do mercado de câmbio, diz ministro Para ele, o recente enfraquecimento do iene parece "unilateral e rápido"

O ministro das Finanças do Japão, Katsunobu Kato, emitiu um novo alerta ao mercado de câmbio, após movimento recente que impulsionou o dólar acentuadamente em relação ao iene.

"Estamos observando os desdobramentos no mercado de câmbio, incluindo movimentos especulativos, com um senso de urgência extremamente alto", disse Kato nesta sexta-feira.

O ministro prometeu adotar as medidas adequadas contra movimentos excessivos do mercado de câmbio. Para ele, o recente enfraquecimento do iene parece "unilateral e rápido".

"É importante que o câmbio se movimente de forma estável, refletindo os fundamentos econômicos", afirmou.

A fraqueza renovada do iene aumentou os temores sobre preços mais altos de importação, acendendo o alarme do mercado sobre uma potencial intervenção de compra de moeda pelo governo.-

