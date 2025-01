A- A+

EUA Governo Trump reorganiza alto escalão do FBI e força agentes seniores a renunciarem ao cargo Em um movimento semelhante, a administração do presidente enviou uma série de e-mails nesta semana para funcionários federais

Vários funcionários seniores do FBI foram informados que deveriam renunciar em questão de dias ou seriam demitidos, enquanto o governo do presidente Donald Trump tenta reorganizar os altos escalões da agência, de acordo com pessoas familiarizadas com as discussões. Em um movimento semelhante, a administração do republicano enviou uma série de e-mails nesta semana para funcionários federais, "encorajando-os a buscar um emprego no setor privado assim que desejarem", reforçando os esforços de Trump de remodelar o quadro das agências do governo à seu favor.

As medidas foram tomadas quando Kash Patel, indicado do presidente para liderar o FBI, tentou assegurar aos parlamentares durante uma contenciosa audiência de confirmação do Senado, que durou horas, que ele não começaria uma campanha de retaliação ou olharia para trás ao perseguir supostos rivais de Trump. No entanto, não está claro se ele foi informado das decisões, que foram divulgadas sob a condição de anonimato para descrever questões de pessoal.

Os funcionários que receberam o aparente ultimato foram promovidos por Christopher Wray, que deixou o cargo de diretor do FBI neste mês. Em um e-mail enviado aos colegas, um dos agentes seniores disse que soube que seria demitido "das listas do FBI" na manhã de segunda-feira. "Não me foi dada nenhuma justificativa para esta decisão, o que, como você pode imaginar, foi um choque", escreveu.

Agentes seniores do FBI estavam se preparando para mudanças potencialmente rápidas sob o comando do presidente Trump, dada a promessa passada de Patel de remodelar a instituição. Ele prometeu esvaziar o prédio da sede do FBI e transformá-lo em um museu.

A mudança é notável em parte porque está acontecendo antes de um diretor ser confirmado para assumir o comando do departamento, e a natureza rápida e inesperada das solicitações deixou os funcionários profundamente abalados.

A decisão do governo Trump ecoa as ações em andamento no Departamento de Justiça, onde promotores de carreira, incluindo altos funcionários que têm influência significativa sobre como a agência toma decisões de acusação, foram transferidos ou demitidos.

Durante a audiência de confirmação de Patel, o senador Cory Booker levantou as demissões abruptas de quase uma dúzia de advogados do Departamento de Justiça que trabalhavam nas investigações criminais de Trump sob o procurador especial Jack Smith e se medidas semelhantes se estenderiam ao FBI.

— Você está ciente de quaisquer planos ou discussões para punir de alguma forma, incluindo demissão, agentes do FBI ou pessoal associado às investigações de Trump? — perguntou Booker, democrata de Nova Jersey.

Afirmando que não esteve envolvido nas decisões do Departamento de Justiça, Patel respondeu que não.

'Destino dos sonhos'

Na noite de quinta-feira, dia mais difícil que os funcionários da Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) enfrentaram em décadas por conta da colisão entre um avião de pequeno porte e um helicóptero militar, que deixou 67 mortos, eles também receberam um e-mail de autoridades do governo, reiterando uma oferta de demissão feita no início desta semana.

"Nós o encorajamos a encontrar um emprego no setor privado assim que desejar", declarou o e-mail, que foi revisado pelo The New York Times. "O caminho para uma maior prosperidade americana é encorajar as pessoas a mudarem de empregos de menor produtividade no setor público para empregos de maior produtividade no setor privado."

A mensagem sugeria que, se os funcionários concordassem em sair, eles poderiam ter um segundo emprego ou viajar para seu "destino dos sonhos" enquanto ainda estivessem na folha de pagamento pública por meses antes de sair permanentemente. Porém, os funcionários foram informados ao longo dos anos que é ilegal ter um segundo emprego enquanto trabalham para o governo federal, levantando questões sobre se o governo pode cumprir essa oferta.

O e-mail reiterava outro do início da semana em que a agência ofereceu aos trabalhadores federais cerca de oito meses de pagamento contínuo se eles concordassem até 6 de fevereiro em deixar seus empregos.

Uma ampla gama de funcionários federais, incluindo o Departamento de Segurança Interna, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças e o Departamento de Justiça, disseram que receberam o mesmo e-mail. Mas seu tom e momento atingiram duramente a FAA, disseram funcionários atuais e antigos, dada sua proximidade com o acidente aéreo fatal que pode ter decorrido em parte da redução de pessoal.

Em uma declaração, Nick Daniels, presidente da Associação Nacional dos Controladores de Tráfego Aéreo, sindicato que representa os funcionários do setor, disse que, embora "ainda não estivesse claro" como o programa de demissão afetaria os trabalhadores do sindicato, ele estava "preocupado" com o impacto da perda de "pessoal experiente em segurança da aviação durante uma escassez de pessoal de controladores de tráfego aéreo universalmente reconhecida".

Na quinta-feira, o New York Times verificou um relatório preliminar da agência que mostrava uma redução de pessoal no momento do acidente. O controlador de tráfego aéreo, que estava desempenhando duas funções ao mesmo tempo no momento da colisão, não conseguiu manter o helicóptero e o avião separados.

A escassez — causada por anos de rotatividade de funcionários e orçamentos apertados, entre outros fatores — forçou muitos controladores a trabalhar até seis dias por semana e dez horas por dia.

