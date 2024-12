A- A+

Ocupantes da aeronave que caiu em Gramado, na manhã deste domingo (22), não sobreviveram, informou, em publicação em redes sociais, o governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.

"Infelizmente, as informações iniciais dão conta de que os ocupantes da aeronave não sobreviveram", escreveu o governador.

Estou acompanhando junto às forças de segurança do Estado o triste episódio de queda de uma aeronave em Gramado. Estamos com todo o efetivo do município e de Canela mobilizado para atender a ocorrência. Também estou me deslocando para acompanhar a operação no local.



A Defesa Civil Nacional informou de forma preliminar que dez pessoas estavam na aeronave.

Ao menos 15 pessoas foram socorridas a hospitais da região, incluindo pessoas que inalaram a fumaça causada pelo incêndio.

Segundo o jornal Zero Hora, o acidente aconteceu na Avenida das Hortênsias, no centro de Gramado, uma das mais movimentadas da cidade, especialmente nesta época de Natal.

Corpo de Bombeiros, Brigada Militar e Polícia Civil foram ao local para atender a ocorrência.

O capitão Bastos, da Brigada Militar, informou à Rádio Gaúcha que a aeronave bateu contra um prédio, acertou uma casa e uma loja de móveis.

Destroços teriam atingido uma pousada, onde estavam duas pessoas que foram resgatadas com vida e encaminhadas ao Hospital de Gramado. O local foi isolado.

A aeronave saiu do Aeroclube de Canela, vizinha a Gramado, e tinha como destino Jundiaí, no interior de São Paulo.

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou em nota que investigadores do Quinto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa V), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), localizado em Canoas (RS), foram acionados para realizar atender a ocorrência.

A FAB confirmou que a matrícula da aeronave era PR-NDN. No Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB), o avião está registrado no nome de Luiz Claudio Salgueiro Galeazzi.

A aeronave bimotor, de nove assentos e modelo PA-42-1000, foi fabricada em 1990 e tinha operação negada para táxi aéreo. A aeronavegabilidade era "normal".

Em publicação no X, o presidente Lula lamentou a tragédia e desejou que feridos tenham rápida recuperação.

