Na Grécia, guarda costeira jogou imigrantes ao mar e provocou morte de mais de 40

A guarda costeira da Grécia causou a morte de dezenas de migrantes no Mediterrâneo em três anos, incluindo nove que foram deliberadamente jogados na água, segundo testemunhas ouvidas pela BBC. De acordo com a reportagem, eles estão entre mais de 40 pessoas que teriam morrido após serem forçadas a sair das águas territoriais gregas ou serem levadas de volta ao mar após chegarem às ilhas gregas. Autoridades do país negam as acusações de atividades ilegais.

A BBC mostrou imagens de 12 pessoas sendo carregadas num barco da guarda costeira grega e depois abandonadas em um bote inflável para um ex-alto oficial da instituição marítima do país. Ele afirmou que a ação era “obviamente ilegal” e constituía um “crime internacional”.

Embora o governo grego seja há muito tempo acusado de devoluções forçadas – ao empurrar as pessoas de volta para a Turquia, por exemplo – esta é a primeira vez que o número de incidentes foi calculado pela imprensa.

As fontes iniciais foram principalmente a imprensa local, ONGs e a guarda costeira turca. Os 15 casos analisados, datados de maio de 2020 a 2023, resultaram em 43 mortes. Em cinco deles, os migrantes disseram ter sido jogados diretamente no mar pelas autoridades gregas. Em quatro, eles detalharam como desembarcaram nas ilhas – e como foram posteriormente caçados. As testemunhas dizem ter sido colocadas em botes infláveis sem motores, que depois esvaziaram ou foram perfurados.

Um homem camaronês disse ter sido caçado pelas autoridades gregas após desembarcar na ilha de Samos, em setembro de 2021. Ele afirmou à BBC que planejava se registrar em solo grego como solicitante de asilo. Com ele estavam outros dois migrantes – outro de Camarões e um da Costa do Marfim. Todos foram transferidos para um barco da guarda costeira grega. Eles foram espancados e posteriormente jogados no mar.

"Nós mal tínhamos atracado, e a polícia veio por trás. Havia dois policiais vestidos de preto e outros três à paisana. Eles estavam mascarados, só se podia ver os olhos" disse ele à BBC. "Os agentes começaram com [o outro] camaronês. Ele foi jogado na água. O homem da Costa do Marfim disse que não queria morrer, mas também foi engolido pela água. Eles socavam a minha cabeça como se estivessem socando um animal. Me empurraram para a água sem colete salva-vidas".

Ele conseguiu nadar até a costa. No entanto, os corpos dos outros dois – Sidy Keita e Didier Martial Kouamou Nana – foram recuperados posteriormente na costa turca. Agora, os advogados do sobrevivente exigem que as autoridades gregas abram um caso de duplo homicídio.

"Eles queriam que eu morresse"

Em junho de 2023, uma embarcação sobrecarregada virou na frente de um barco de patrulha da guarda costeira grega, e mais de 600 homens, mulheres e crianças morreram na água. Outro homem, da Somália, contou à BBC que foi capturado pelo Exército grego ao chegar na ilha de Chios, em março de 2021. Assim como o trio anterior, ele também foi jogado na água – antes, porém, suas mãos foram amarradas.

"Eles me jogaram amarrado no meio do mar. Eles queriam que eu morresse" disse ele, que conseguiu sobreviver boiando de costas antes que uma de suas mãos se soltasse da amarra. Segundo ele, o mar estava agitado, e três pessoas de seu grupo morreram.

O caso com a maior perda de vidas ocorreu em setembro de 2022, quando um barco que transportava 85 migrantes teve problemas com o motor perto da ilha grega de Rodes. Mohamed, da Síria, afirmou à BBC que ligaram para a guarda costeira grega pedindo ajuda, mas os agentes os levaram de volta para as águas turcas e os colocaram em botes salva-vidas. Segundo Mohamed, o bote que ele e sua família receberam não teve a válvula fechada adequadamente, e eles afundaram imediatamente.

"Eles viram e ouviram todos gritando, e ainda assim nos deixaram" relatou. "A primeira criança que morreu foi o filho do meu primo. Depois, foi uma por uma. Outra criança, depois mais outra, e então meu primo desapareceu. De manhã, sete ou oito crianças haviam morrido. Meus filhos morreram bem antes de a guarda costeira turca chegar".

A lei grega permite que todos os migrantes que buscam asilo registrem sua reivindicação em várias ilhas em centros de registro especiais. Os entrevistados – com quem a BBC conseguiu contato com ajuda do grupo de apoio a migrantes Consolidated Rescue Group – disseram que foram apreendidos antes que pudessem chegar a esses locais. Eles denunciaram que esses homens estariam operando disfarçados, sem uniforme e frequentemente mascarados.

