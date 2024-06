Greve nas universidades: rivais, sindicatos de professores entram em guerra judicial

A- A+

Dois sindicatos de professores universitários deflagaram uma guerra nos tribunais. A Federação de Sindicatos de Professores de Instituições Federais de Ensino Superior (Proifes) entrou na Justiça contra o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (Andes-SN), que representa a maior parte da categoria, acusando o rival de "condutas antissindicais".

As duas organizações escalonaram a disputa após a Proifes assinar um acordo com o governo para o fim da greve no fim de maio contra a vontade da Andes. Depois, o Andes conseguiu anular o acordo com uma liminar na Justiça.

A greve de professores das universidades federais já está perto de completar 60 dias. Nesta sexta-feira, haverá nova reunião entre o governo e os sindicatos.

A gota d'água, de acordo com a Proifes, foi uma campanha promovida pelo Andes para que as seções sindicais ajuizasseem, em todo o território nacional, ações pedindo o impedimento e exclusão da participação do Profies na Mesa Nacional de Negociação Permanente.

Até agora, de acordo com a Proifes, foram identificadas 16 ações idênticas ajuizadas em diversos estados. A prática é conhecida como assédio judicial.

"O Andes tem continuamente exposto a Proifes por meio de postagens em suas redes sociais e site, utilizando-se de linguagem depreciativa, incorrendo em falsas acusações e sem apresentar qualquer prova ou justificativa para tal. Basta de agressões e violência. A democracia exige que as disputas tenham o mínimo de civilidade e ocorram dentro dos princípios republicanos", afirmou o grupo, em nota.

A reportagem procurou o Andes e aguarda um posicionamento da entidade sobre as acusações da Proifes.

