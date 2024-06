A- A+

Cocaína Guatemala apreende 2,1 toneladas de cocaína de procedentes da Colômbia Os cartéis usam a América Central como rota para o tráfico de drogas da América do Sul para o México e os Estados Unidos

As autoridades da Guatemala apreenderam nesta sexta-feira (28) 2,1 toneladas de cocaína escondidas em um contêiner de procedência colombiana, informou o Ministério Público.

A droga, que estava em 140 sacos de plástico, foi localizada durante uma inspeção nas instalações da Empresa Portuária de Santo Tomas de Castilla, em Puerto Barrios, no Caribe, disse o MP em um comunicado.

No local, "foi inspecionado um contêiner procedente da Colômbia (...) o total aproximado do que foi apreendido é de 2.100 quilos".

Os cartéis usam a América Central como rota para o tráfico de drogas da América do Sul para o México e os Estados Unidos, utilizando veículos, aeronaves, lanchas e submarinos.

De acordo com Washington, 90% da cocaína que chega à América do Norte passa pelo istmo.

Em 2023, mais de três toneladas de cocaína foram apreendidas na Guatemala, quase 50% a menos do que no ano anterior, de acordo com dados oficiais.

Neste ano, as autoridades da Guatemala já superaram os números do ano passado, apreendendo mais de 8,3 toneladas de cocaína até o momento.

Veja também

Gaza Novos bombardeios israelenses deixam milhares de deslocados em Gaza