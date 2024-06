A- A+

guerra no oriente médio Guerra em Gaza marca primárias democráticas mais caras da história em Nova York Conflito entre Israel e o grupo islâmico Hamas em Gaza se tornou uma luta entre a ala progressista, pró-Palestina, e o centro, pró-Israel, do Partido Democrata

Com a guerra em Gaza como pano de fundo, o candidato centrista pró-Israel venceu na terça-feira (2) a ala progressista pró-Palestina nas primárias do Partido Democrata para o Congresso mais caras da história, em um distrito de Nova York símbolo da luta interna de poder.

George Latimer, de 70 anos e apoiado por Hillary Clinton, derrotou nas primárias de terça-feira o atual congressista Jamaal Bowman, membro do chamado 'squad' da ala à esquerda dos democratas no Congresso dos Estados Unidos, integrado, entre outros, por Alexandria Ocasio-Cortéz e Bernie Sanders.

O distrito 16, um reduto democrata no norte de Nova York, inclui alguns dos bairros residenciais de maior poder aquisitivo do país e uma comunidade judaica influente, com outros do Bronx, um bairro popular com forte presença de afro-americanos e latinos.

A guerra entre Israel e o grupo islâmico Hamas marcou o debate entre os dois candidatos no distrito, que se tornou uma luta entre a ala progressista - pró-Palestina - e o centro - pró-Israel - do Partido Democrata, alimentada pela pressão de grupos judaicos.

Bowman, 48 anos, o primeiro congressista afro-americano do distrito, foi um dos primeiros críticos da operação militar israelense contra o Hamas na Faixa de Gaza e um defensor de um cessar-fogo neste território destruído após mais de oito meses de guerra.

Por sua vez, o vencedor e atual presidente do rico condado de Westchester apoia Israel e o retorno dos reféns sequestrados pelo Hamas durante o ataque de 7 de outubro no território israelense, antes de um eventual cessar-fogo.

Os gastos na eleição foram os mais elevados na história das primárias para o Congresso americano.

Segundo a empresa AidImpact, que monitora a publicidade na política, até a semana passada foram gastos mais de 23 milhões de dólares (125 milhões de reais) na disputa.

Deste valor, quase US$ 16 milhões (R$ 87 milhões) foram destinados a ataques contra Bowman, a maior parte financiada por grupos judeus vinculados ao Comitê Israelenses-Americano de Assuntos Públicos (Aipac).

Bowman é o primeiro congressista do "squad" a perder sua cadeira.

Ocasio-Cortéz, que nasceu no Bronx, venceu como primário de seu distrito para um quarto mandato no Congresso.

