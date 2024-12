A- A+

ARGENTINA Hackers invadem site do governo argentino e publicam mensagens contra Milei Cibercriminosos direcionaram palavrões ao presidente e deixaram comentários antissemitas. Portal ficou sem funcionar por uma hora, mas já foi retomado

Um dos principais portais do governo da Argentina foi alvo de hackers na noite de Natal, na última quarta-feira. Por cerca de uma hora, o site 'Mi Argentina', que concentra serviços ao cidadão, teve a página principal alterada e seus serviços saíram do ar. Cibercriminosos publicaram vídeos do rapper Homer el Mero Mero e deixaram mensagens como "foda-se Milei", além de comentários antissemitas. O aplicativo Mi Argentina também foi afetado.

Este 25 de diciembre a las 21:30 horas detectamos que el sitio web https://t.co/Z7JUC0DFVH fue atacado por ciberdelincuentes.



El hackeo da cuenta del estado deplorable que dejaron los anteriores gobiernos a nuestros sistemas de gestión electrónica, plataformas y aplicaciones. — Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (@innovacionar) December 26, 2024

Os hackers alteraram cabeçalhos e rodapés do portal. Durante a invasão, usuários não puderam utilizar o site e alguns aplicativos como o "Sube", de pagamento das tarifas de ônibus.





Hackers invadiram e alteraram a página do "Sube", sistema de pagamento de tarifas de transporte público na Argentina — Foto: Reprodução/La Nacion

Durante a madrugada, o Ministério da Inovação, Ciência e Tecnologia publicou uma mensagem nas redes sociais afirmando que se tratou de um ataque cibernético e aproveitou para questionar os governos anteriores “pelo estado em que deixaram os sistemas de gestão eletrônica”.





O ministério também culpou a oposição por ter rejeitado o decreto de necessidade e urgência (DNU) que concedeu 100 mil milhões de pesos argentinos à Secretaria de Inteligência do Estado (SIDE).

Um dos supostos autores do ataque digital publicou uma série de stories em seu perfil do Instagram, onde mostrou as alterações na página e disse: "Feliz Natal para o governo". Horas antes, um grupo internacional de cibercriminosos havia publicado dados roubados da Comissão Nacional de Energia Atômica (Cnea) da Argentina.

