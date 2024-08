Hamas afirma que lançou foguetes contra Tel Aviv a partir de Gaza

A- A+

Um foguete disparado da Faixa de Gaza caiu no mar perto de Tel Aviv nesta terça-feira (13), informou o Exército de Israel, enquanto milicianos do Hamas anunciaram seu primeiro ataque à cidade em meses.

"Agora há pouco, um projétil que foi identificado como procedente da Faixa de Gaza caiu no espaço marítimo do centro de Israel", afirma o comunicado do Exército. Um jornalista da AFP relatou ter ouvido uma explosão na cidade.

O Exército acrescentou que "simultaneamente, foi identificado outro projétil que não atravessou o território israelense".

O braço armado do Hamas, as Brigadas Ezzedine Al Qassam, disse ter disparado dois foguetes M90 contra Tel Aviv, no seu primeiro ataque à cidade israelense desde maio.

"As Brigadas Al Qassam bombardearam a cidade de Tel Aviv e seus subúrbios com dois mísseis M90 em resposta aos massacres sionistas contra civis e ao deslocamento deliberado do nosso povo", diz o comunicado do grupo.

O ataque ocorreu em um momento em que Israel está em alerta máximo face às ameaças do Irã e dos seus aliados regionais no Líbano, Iraque e Iêmen, que prometeram responder aos assassinatos de altos funcionários do Hamas e do grupo libanês Hezbollah.

