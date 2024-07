A- A+

PALESTINA Hamas afirma que Netanyahu 'engana' com seu discurso no Congresso dos EUA "Ele é quem desfez todos os esforços para terminar a guerra, acusou o grupo

O movimento islamista palestino Hamas afirmou nesta quarta-feira (24) que o discurso do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, no Congresso dos Estados Unidos busca enganar a comunidade internacional sobre as negociações para uma trégua na guerra de Gaza.

"O discurso de Netanyahu sobre esforços mais intensos para devolver os reféns é uma mentira absoluta e engana a opinião pública israelense, americana e internacional", afirmou o grupo no poder em Gaza em um comunicado.

"Ele é quem desfez todos os esforços para terminar a guerra e fechar um acordo para liberar os prisioneiros, apesar dos esforços contínuos dos mediadores de nossos irmãos no Egito e no Catar", acrescentou.

Leia também • Milhares protestam contra Netanyahu em frente ao Capitólio dos EUA

Em um discurso inflamado em Washington, Netanyahu defendeu a guerra em Gaza e a necessidade de unidade entre Estados Unidos e Israel, cujas relações se tensionaram devido ao elevado número de vítimas civis pela operação militar no território palestino.

A operação começou em resposta ao ataque do Hamas em 7 de outubro contra o sul de Israel, no qual comandos islamistas mataram 1.197 pessoas e sequestraram outras 251.

O Exército israelense estima que 116 reféns permanecem cativos em Gaza, dos quais 44 estariam mortos.

A operação israelense na Faixa de Gaza já deixou mais de 39 mil mortos, segundo o Ministério da Saúde deste território governado pelo Hamas.

Veja também

AVIAÇÃO Boeing fecha acordo de confissão de culpa por acidentes com 737 Max