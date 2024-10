A- A+

ORIENTE MÉDIO Hamas anuncia morte de um de seus comandantes em bombardeio israelense no norte do Líbano Este é o primeiro ataque nesta região desde o início do conflito entre o movimento palestino e Israel, há quase um ano na Faixa de Gaza

Leia também

• Hezbollah diz que há combates em curso com tropas israelenses na fronteira com o Líbano

• Chanceler do Irã declara apoio ao Hezbollah e a 'amigos' de Teerã durante viagem ao Líbano

• Israel promete continuar desferindo "duros golpes" contra o Hezbollah no Líbano

O movimento islamista palestino Hamas anunciou, neste sábado (5), a morte de um de seus comandantes e de sua família no bombardeio israelense em um campo de refugiados palestinos perto de Trípoli, no norte do Líbano.

O "comandante" Said Attala Ali, sua esposa e duas de suas filhas foram mortos "em um bombardeio sionista contra a sua casa no campo de Beddawi", afirmou o Hamas em comunicado.

Este é o primeiro ataque nesta região desde o início do conflito entre o movimento palestino e Israel, há quase um ano na Faixa de Gaza.

Desde então, Israel tem como alvo autoridades do Hamas no Líbano. Pelo menos 18 comandantes e militantes foram mortos neste país, segundo o grupo islamista.

Na segunda-feira, Fatah Sharif Abu al Amin, chefe do Hamas no Líbano, foi morto com sua família em um bombardeio atribuído a Israel contra a sua casa no campo palestino de Al Bass, no sul do território.

Segundo estimativas da ONU, cerca de 250.000 refugiados palestinos e seus descendentes ainda residem no Líbano. Refugiaram-se neste país depois de terem sido expulsos, ou terem fugido, após a criação do Estado de Israel em 1948.

Segundo um antigo acordo, o Exército libanês é mantido fora dos campos palestinos, onde a segurança é garantida por facções palestinas.

Veja também

REPATRIAÇÃO Voo de repatriação de brasileiros no Líbano já decolou de Lisboa para Beirute, diz FAB