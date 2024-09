A- A+

LÍBANO Hassan Nasrallah, líder do Hezbollah, é morto pelo Exército de Israel em bombardeio O grupo islâmico confirmou a morte neste sábado (28)

O Exército de Israel anunciou neste sábado (28) que “eliminou” o líder do movimento islâmico libanês Hezbollah, Hassan Nasrallah, em um bombardeio na sexta-feira contra um reduto do grupo em Beirute.

“Hassan Nasrallah está morto”, afirmou um porta-voz do Exército, Nadav Shoshani, na rede social X. Outro porta-voz, David Avraham, confirmou à AFP que o chefe do Hezbollah foi “eliminado”.

O movimento islâmico libanês confirmou a morte do seu líder. “Sayed Hassan Nasrallah se uniu com seus companheiros mártires (...) cuja marcha liderou durante quase 30 anos”, anunciou o grupo pró-Irã em um comunicado.



Uma fonte próxima ao Hezbollah afirmou que o grupo “perdeu o contato” com Nasrallah na sexta-feira à noite. Um comunicado militar informa que Ali Karake, identificado como comandante da frente sul do Hezbollah, também morreu nos bombardeios, ao lado de um número não específico de outros comandantes do grupo.

“Durante os 32 anos de mandato de Hassan Nasrallah como secretário-geral do Hezbollah, ele foi responsável pela morte de muitos civis e soldados israelenses, assim como pelo planejamento e execução de milhares de atividades terroristas”, afirma a nota.

“Ele foi responsável por dirigir e executar ataques terroristas em todo o mundo, nos quais morreram civis de diversas nacionalidades. Nasrallah tomou as decisões como líder estratégico da organização”, acrescenta o comunicado.

