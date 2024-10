HC e Hemope convoca à doação de doação de sangue nestas quarta (2) e quinta-feiras (3)

A- A+

O Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, no Recife, e a Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco (Hemope) realizam, em parceria, a 9° campanha de doação de sangue, nestas quarta (2) e quinta-feiras (3).

A ação será no térreo da Unidade de Reabilitação do HC, próximo à portaria dos ambulatórios, das 8h30 às 12h. Com intervalo de uma hora, as doações voltam das 13h às 16h e estão abertas a todo o público apto a doar sangue.

Os candidatos precisam apresentar um documento com foto, ter entre 18 e 65 anos, pesar acima de 50 kg e estar bem alimentado (sem ter consumido comidas gordurosas).

Além dessas, outras recomendações são necessárias, como o repouso de, no mínimo, 6h antes da doação, o não uso de bebidas alcoólicas dentro de um intervalo de 12h e também precisa não haver fumado nas três horas anteriores.



A iniciativa é organizada pelo Hemope em parceria com a comissão do Programa Pró-Sangue, da Agência Transfusional e do Serviço Social (todos do HC) e pelo Projeto de Extensão da UFPE Conversa Sanguínea.

A supervisora da Área Assistencial de Serviço Social do HC, Renata Severo, ressalta que o convite à doação no HC é dirigido aos trabalhadores, residentes, estudantes, usuários e acompanhantes e público em geral.

“Essa campanha atual foca nas emoções geradas por esse ato, que pode evocar alegria, medo, ansiedade e nostalgia, entre outras”, diz.



