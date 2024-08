A- A+

Austrália Helicóptero cai em telhado de hotel Hilton na Austrália Pedaços torcidos das hélices caíram na piscina do hotel e um homem foi atendido com ferimentos graves

Um helicóptero caiu no telhado de um hotel Hilton no nordeste da Austrália nesta segunda-feira (12), noite de domingo em Brasília, provocando a morte do piloto e um incêndio que forçou uma evacuação em massa, disse a polícia.

Pedaços torcidos das hélices caíram na piscina do hotel e um homem foi atendido com ferimentos graves, segundo um oficial de emergência.

"O piloto e único ocupante da aeronave foi localizado e declarado morto no local, a perícia forense foi iniciada para identificá-lo formalmente", relatou a polícia em comunicado.

Centenas de hóspedes foram retirados do hotel DoubleTree Hilton, na cidade de Cairns, após o acidente ocorrido durante a madrugada. Não houve feridos entre as pessoas em terra.

Imagens de televisão mostraram chamas no telhado do hotel.

Investigadores do Gabinete de Segurança de Transporte da Austrália foram enviados ao local do acidente.

A cidade de Cairns, no norte tropical do estado de Queensland, é um destino turístico popular por ser uma porta de entrada para o Grande Recife de Coral.

