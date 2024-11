Hezbollah anuncia o lançamento de mísseis e drones contra Tel Aviv e o sul de Israel

A- A+

O grupo libanês Hezbollah anunciou neste domingo que realizou ataques com drones e mísseis contra uma base naval no sul de Israel e contra um alvo militar em Tel Aviv.

O movimento pró-iraniano descreveu a ação como uma "operação complexa", afirmando ter lançado "uma rajada de mísseis e um enxame de drones explosivos" em direção a um alvo militar em Tel Aviv. Em um comunicado separado, informou ainda que utilizou "drones explosivos" contra uma base naval em Asdode, no sul de Israel.

As sirenes soaram "em várias áreas no centro de Israel" e em diferentes localidades no norte do país, disse o exército em comunicado. Segundo a declaração, 18 projéteis cruzaram do Líbano em direção ao centro de Israel, enquanto cerca de 30 foram "identificados cruzando do Líbano para o território israelense" no norte. Parte dos projéteis foi interceptada, acrescentou o exército.

O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, solicitou neste domingo um "cessar-fogo imediato" entre Israel e o movimento libanês Hezbollah, durante uma visita à capital libanesa, Beirute.

"Vemos apenas um caminho possível: um cessar-fogo imediato e a plena aplicação da resolução 1701 do Conselho de Segurança da ONU", que encerrou a guerra entre Israel e o Hezbollah em 2006, declarou Borrell após reunião com o presidente do Parlamento libanês, Nabih Berri.

