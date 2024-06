A- A+

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Hezbollah derruba drone israelense no Líbano e dispara foguetes contra base militar de Israel Grupo militante disse que interceptou o veículo aéreo Hermes 900 de Israel em solidariedade a Gaza

Integrantes do Hezbollah abateram um drone israelense em território libanês, além de terem lançado foguetes contra uma instalação militar de Israel neste sábado, 1º. Segundo o grupo, o ataque foi uma resposta às operações de drones israelenses que provocaram mortes e ferimentos anteriormente. O drone, um modelo Hermes 900 Kochav, utilizado para vigilância e ataque, foi confirmado como perdido pelo exército de Israel, que também reconheceu o ataque à sua base militar, sem fornecer detalhes sobre as consequências.



Segundo o Hezbollah, os foguetes empregados no ataque à instalação militar israelense em Kiryat Shmona causaram danos consideráveis. Esses foguetes são conhecidos por sua capacidade de carregar grandes quantidades de explosivos. Embora a mídia israelense tenha mostrado imagens dos danos, não foram reportadas vítimas.



O Líbano também foi palco de outros incidentes envolvendo drones israelenses, que resultaram em ferimentos e na morte de uma mulher, indicando uma intensificação das tensões na região. Israel, por sua vez, expandiu suas operações militares, realizando ataques aéreos em áreas do Líbano situadas a aproximadamente 100 quilômetros da fronteira. Fonte: Associated Press.



