GUERRA Exército israelense afirma ter atacado combatentes do Hezbollah em mesquita no Líbano Exército israelense afirma que está 'preparando uma resposta' ao ataque do Irã

O Exército israelense afirmou, neste sábado (5), que atacou combatentes do Hezbollah que estavam dentro de uma mesquita no sul no Líbano.

"Durante a noite (...) o Exército israelense atacou terroristas do Hezbollah que operavam em um centro de comando localizado no interior de uma mesquita adjacente ao hospital Salah Ghandur, no sul do Líbano", declararam os militares em comunicado.

Este é o primeiro bombardeio deste tipo desde o início dos confrontos transfronteiriços entre Israel e o movimento islamista pró-Irã libanês há um ano.

Resposta ao Irã

O Exército israelense está preparando "uma resposta" ao ataque maciço do Irã, que na terça-feira lançou cerca de 200 mísseis contra o território israelense, indicou um oficial militar de Israel neste sábado (5).

"O Exército israelense está preparando uma resposta ao ataque iraniano ilegal e sem precedentes contra civis israelenses e Israel", declarou à AFP um responsável militar israelense sob condição de anonimato, sem fornecer mais detalhes.

Ataque do Hezbollah

O movimento libanês Hezbollah anunciou, neste sábado (5), ter disparado foguetes contra a base aérea de Ramat David, perto da cidade de Haifa, no norte de Israel, localizada a cerca de 45 quilômetros da fronteira com o Líbano.

Em comunicado, o movimento islamista pró-Irã afirmou ter atingido com um míssil um tanque Merkava israelense no sul do Líbano.

