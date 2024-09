A- A+

GUERRA Papa considera 'inaceitável' a escalada bélica no Líbano É inaceitável", disse o pontífice ao final da audiência geral das quartas-feiras no Vaticano

O papa Francisco denunciou nesta quarta-feira (25) a "terrível escalada" no Líbano, que chamou de "inaceitável", e pediu à comunidade internacional que faça todo o possível para acabar com a crise.

"Me entristecem as notícias que chegam do Líbano, onde os intensos bombardeios provocaram muitas vítimas e destruição nos últimos dias e espero que a comunidade internacional faça todos os esforços possíveis para acabar com esta escalada terrível. É inaceitável", disse o pontífice ao final da audiência geral das quartas-feiras no Vaticano.

Bombardeios israelsenses contra alvos do Hezbollah no sul do Líbano | foto: Rabih Daher/AFP

