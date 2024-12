A- A+

homicídio Homem e adolescente são mortos a tiros no bairro de Aguazinha, em Olinda Ainda não há esclarecimentos sobre as condições que levaram ao crime ou paradeiro do autor do delito

Um homem e um adolescente de 16 anos foram mortos a tiros nesta terça-feira (23), no bairro de Aguazinha, em Olinda.



De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco, o efetivo foi acionado para averiguar uma tentativa de homicídio. Ao chegar no local, no entanto, encontrou uma pessoa já morta. A outra, até aquele momento, estava ferido, mas vivo.



"(A vítima) foi socorrida para a UPA da Tabajara, onde recebeu atendimento médico, porém não resistiu a gravidade dos ferimentos e veio a óbito", completou a PMPE por nota.

Ainda não há esclarecimentos sobre as condições que levaram ao crime ou paradeiro do autor do delito. A Folha de Pernambuco entrou em contato com a Polícia Civil em busca de mais informações, mas, até a última atualização da matéria, não recebeu retorno. O canal segue aberto.



Confira, abaixo, a nota da Polícia Militar de Pernambuco na íntegra.

A Polícia Civil de Pernambuco informa que registrou, por meio da Equipe de Força Tarefa de Homicídios Metropolitana Norte, no dia 24/12, um duplo homicídio consumado. As vítimas, um adolescente de 16 anos, e outra pessoa ainda não identificada, foram encontradas com perfurações de arma de fogo, em via pública, no bairro de Aguazinha, em Olinda. Uma delas encontrava-se já sem viada e a outra foi socorrida para uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos. As investigações seguem até o esclarecimento do crime.

