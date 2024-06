Homem descumpre medida protetiva, agride ex-companheira com empurrão e chute e é preso em flagrante

Um homem foi preso em flagrante após descumprir medida protetiva, entrar na residência da ex-companheira e agredir a mulher com empurrão e chute.

O caso aconteceu na segunda-feira (3), na cidade de Pesqueira, no Agreste de Pernambuco, e foi denunciado por vizinhos da vítima, que acionaram a PM.

"Foi repassado por vizinhos que um homem, além de importunar, estaria agredindo a ex-companheira, e que a mulher possui medida protetiva em seu favor", informou a corporação.

Diante da ocorrência de violência doméstica, agentes da 8ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram ao local e constataram a veracidade dos fatos.

Segundo a PM, a vítima informou que foi empurrada e agredida com chute pelo ex-companheiro dentro de sua própria casa.

Buscas foram iniciadas e o agressor encontrado a poucos metros da residência da ex. A corporação disse que o suspeito tentou resistir à abordagem policial, mas foi contido.

Ele e a mulher foram encaminhados à Delegacia de Pesqueira e depois para a Delegacia de Belo Jardim, também no Agreste, onde foi formalizada a prisão em flagrante delito do homem.