VIOLÊNCIA Homem é morto após ser enganado com falsa venda de moto, na Zona Norte do Recife Filho da vítima também foi agredido, durante ação criminosa

Um homem, de 52 anos, que não teve o nome divulgado, foi morto a tiros, na noite da última quarta-feira (11), após ser enganado com uma falsa venda de moto. O crime aconteceu no bairro de Nova Descoberta, na Zona Norte do Recife. O filho da vítima, de 25 anos, também foi agredido.

Segundo a Polícia Civil, pai e filho saíram de Vitória de Santo Antão, no Agreste do Estado, para negociarem o veículo no Recife. Chegando eles ao local, dois ladrões indicaram o assalto.

Durante a ação, os autores do crime feriram o filho da vítima com tijolos. Quando o pai foi ajudar o filho, foi atingido por tiros, o que fez com que ele fosse a óbito na hora.

Por meio de nota, a PCPE informou que um dos autores também foi atingido pelos disparos. O filho foi socorrido para uma unidade hospitalar local, bem como o autor atingido - sendo este custodiado no hospital. As investigações seguem até o esclarecimento total do crime.

O comunicado reforça ainda que "as investigações seguem até o esclarecimento total do crime. Um dos autores do crime, de 25 anos, foi preso em flagrante delito, por meio da Equipe de Força Tarefa de Homicídios na Capital".



