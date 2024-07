A- A+

Feminicídio Homem mata sobrinha de ex-esposa por vingança em Camaragibe, no Grande Recife A intenção era matar a ex-sogra

Um homem invadiu a casa da ex-sogra e matou uma mulher, sobrinha da sua ex-companheira, nesta quinta-feira (18).

O crime aconteceu durante a madrugada, no bairro do Timbi, em Camaragibe, no Grande Recife.

A jovem Shirlayne Rebeca Alves Souza, de 25 anos, foi morta a tiros após atender o chamado de Eduardo Júnior de Oliveira Torres, de 46 anos, na entrada da casa da avó dela.

Segundo o G1, Eduardo teria agredido a tia de Shirlayne, que saiu de casa após o incidente.

Buscando vingança, o homem foi armado à casa da ex-sogra.

Ele disparou diversas vezes contra Shirlayne, ainda no terraço da residência. Após os disparos, ele fugiu.

A avó de Shielayne não chegou a ser atingida pelos disparos.

Pouco após o crime, Eduardo foi capturado em San Martin, na Zona Oeste do Recife. Com ele, foi apreendida a arma do crime.

O criminoso foi autuado em flagrante por feminicídio, e o caso será investigado pela Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

