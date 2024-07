A- A+

justiça Feminicídio: suspeito de matar ex-companheira no Cabo, em 2019, vai a júri nesta segunda (22) Suspeito de matar a facadas Eudina de Oliveira Sobral vai a júri no Fórum Humberto da Costa Soares

Será julgado, na segunda-feira (22), o homem suspeito de matar a facadas a ex-companheira Eudina de Oliveira Sobral, em 2019, no Cabo de Santo Agostinho, Região Metropolitana do Recife.

O júri de Pedro Luiz da Silva acontece no Fórum Humberto da Costa Soares, no centro do Cabo, e está programado para iniciar às 9h.

Eudina era comerciante conhecida na cidade e foi morta em 7 de março de 2019, dentro de casa. O corpo dela foi encontrado pelo próprio filho.

Na época do crime, tipificado como feminicídio, o suspeito chegou a simular que a mulher, na época com 67 anos, teria sido vítima de um assalto.

O casal viveu um relacionamento de 17 anos. Familiares da vítima apontam que a relação era abusiva.

“Venho lutando por justiça pela minha mãe, que foi assassinada de maneira mais brutal possível, na madrugada do dia 7 março de 2019. É um trauma que nunca vamos superar”, desabafou a filha da vítima, Edjane Sobral.

O réu passou 5 anos preso, mas foi solto em março deste ano após a Justiça não encontrar provas suficientes na faca usada no crime.

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) solicitou novas perícias, e o júri foi marcado.



“É um absurdo e estarrecedor esse assassino estar solto, mas acreditamos que ele vai ser julgado e pagar pelo crime que atenta conta a vida de todas nós, pois o feminicídio é o crime mais cruel contra as mulheres”, afirmou a coordenadora do Centro das Mulheres do Cabo (CMC), Izabel Santos.

