Preso em Pernambuco empresário de 56 anos suspeito de matar namorada de 15 na Paraíba

Foi preso em Brejo da Madre de Deus, cidade do Agreste de Pernambuco, localizada a 140 quilômetros do Recife, o empresário Gilson Cruz de Oliveira, de 56 anos. Ele é o principal suspeito de matar a namorada, a adolescente Maria Vitória dos Santos, de 15 anos.

O crime aconteceu na cidade de Monteiro, na região do Cariri, na Paraíba, na tarde do último domingo (14).

A prisão em flagrante de Gilson aconteceu na segunda-feira (15), em uma ação conjunta entre a Polícia Civil da Paraíba e as polícias Civil e Militar de Pernambuco.

O g1 Paraíba afirmou que o prazo para a conclusão do inquérito policial é até 25 de julho. Gilson poderá ser indiciado por feminicídio e estupro de vulnerável.

A arma usada por Gilson para matar Maria Vitória ainda não foi encontrada.

"Ainda no domingo, a Polícia Civil conseguiu localizar o paradeiro do suspeito. Ele estava em Caruaru, mas saiu daquela cidade antes da chegada do Grupo Tático Especial (GTE) de Monteiro. Na segunda-feira, o investigado entrou mais uma vez no 'radar' das investigações, sendo capturado no município pernambucano de Brejo da Madre de Deus", explicou a Polícia Civil da Paraíba.