CONDENADA NA JUSTIÇA Kat Torres: quem é a falsa guru do Instagram condenada por tráfico humano e escravidão A influenciadora Kat Torres é acusada de manter mulheres em condições análogas à escravidão nos Estados Unidos

Kat Torres, como é conhecida Katiuscia Torres Soares, ganhou fama no Instagram ao oferecer serviços de coach com a promessa de "amor, dinheiro e a autoestima que você sempre sonhou".

De modelo e influenciadora de beleza e bem-estar, Kat Torres agora está detida em um presídio em Bangu, no Rio de Janeiro.

Kat Torres foi condenada pela Justiça Federal do Rio de Janeiro a oito anos de prisão por tráfico humano e escravidão. Ela está presa desde novembro de 2022.

A influenciadora é acusada de manter mulheres em condições análogas à escravidão nos Estados Unidos.

As investigações sobre as condutas criminosas de Kat Torres começaram em setembro de 2022.

Na ocasião, duas jovens brasileiras que moravam na mesma casa da falsa guru foram dadas como desaparecidas.

Esse foi o pontapé para o início de uma operação de buscas do FBI e das famílias das jovens. Várias mulheres relataram terem sido vítimas da influenciadora.

Kat Torres usava os cursos que vendia na rede social como uma fachada para atrair as vítimas.

A decisão da Justiça Federal condenou Kat Torres a dois anos e nove meses de reclusão pelo crime de tráfico de pessoas e mais cinco anos e três meses de reclusão pelo crime de redução à condição análoga à de escravo — somadas, as penas chegam aos oito anos aos quais ela foi condenada.

Kat Torres é modelo e chegou a escrever livro | Foto: Divulgação

Falsa guru escreveu livro

Nascida em Belém do Pará, Kat Torres mudou-se para o Rio de Janeiro na adolescência, onde foi tentar a carreira de modelo.

No Exterior, a falsa guru fez trabalhos para grifes como Victoria's Secret, Gillette e L'Óreal.

Em 2017, Kat Torres publicou o livro "A Voz". Em entrevista à RedeTV!, ela disse que escreveu o material a partir de uma voz que "vivia em sua cabeça".

Ela também afirmou ser capaz de comunicar-se com alienígenas.

Katiuscia Torres com as suposts vítimas, Desirrê Freitas e Letícia Maia | Foto: Divulgação

Kat Torres prometia estilo de vida luxuoso

Segundo a revista Vice, a influenciadora prometida um estilo de vida luxuoso para suas seguidoras. A promessa era casar com homens de sucesso.

Ao chegarem aos Estados Unidos, as mulheres tinham fotos publicadas em sites de acompanhantes de luxo. Elas apareciam com os cabelos tingidos de loiro escuro, em visual semelhante ao de Kat Torres.

No Brasil, no entanto, os familiares das vítimas denunciavam que as mulheres estavam, na verdade, desaparecidas.

Na investigação, os policiais federais americanos identificaram perfis das mulheres desaparecidas em sites de prostituição.

Kat Torres, em entrevista na prisão | Foto: YouTube/Reprodução

A ex-BBB e modelo Yasmin Brunet chegou a denunciar Kat Torres em uma live feita por uma das desaparecidas.

Essa transmissão teria sido forçada pela própria Kat Torres para desviar as suspeitas levantadas.

Kat Torres chegou a fugir do Texas, onde morava, para o Maine, a mais de três mil quilômetros de distância. Ela terminou sendo presa.

Ayahuasca

A Vice afirmou que não era evidente como a influenciadora conseguiu fazer que as mulheres concordassem com tudo, mas há relatos de hipnotismo e manipulação.

Bebida psicodélica originária da Amazônia e considerada sagrada por algumas religiões e povos indígenas, a ayahuasca era usada por Kat Torres em rituais.

O ator e escrito Luzer Twersky dividiu apartamento com Kat Torres em Nova York, foi quem contou à BBC Brasil que ela começou a "perder o controle" quando começou a usar a bebida.

Kat Torres diz ser inocente

Em resposta ao Zero Hora, Kat Torres afirmou ser inocente, bem como seu advogado, Rodrigo Menezes.

A BBC Brasil produziu um documentário sobre Kat Torres. Assista:

