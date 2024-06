Cratera se abre em campo de futebol nos Estados Unidos; veja o vídeo

Uma cratera se abriu entre um campo de futebol e um campo de futebol americano nos Estados Unidos, na última quarta-feira (26). O caso aconteceu no Gordon Moore Park, em Illinois.

O buraco, que engoliu um poste de luz, além de enormes pedaços de ambos os campos, tem cerca de 30 metros de largura. As câmeras de segurança do local flagraram o momento em que o buraco se abriu. Confira abaixo.

ALTON SINKHOLE -- Security video from Gordon F. Moore Community Park shows a sinkhole open up at the soccer fields and swallow a massive light pole.



The sinkhole opened Wednesday morning. No injuries were reported. pic.twitter.com/JLxV0CK5b8 — Joe Millitzer (@jmillitzer) June 26, 2024