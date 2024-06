Pressionado após estreia sem vitória, Brasil encara Paraguai na Copa América 2024

A- A+

Quando o Brasil desembarcou em Las Vegas, nos Estados Unidos, palco do jogo desta sexta (28), contra o Paraguai, no Allegiant, pela segunda rodada do Grupo D da Copa América, os atletas tomaram um susto com o calor. A temperatura chegou a superar os 40ºC. Uma espécie de “sauna ao ar livre”, que obrigou até uma mudança no horário do treino, além de contar com o sistema de climatização do estádio. Derreter é tudo que a Seleção não quer. Seja literalmente ou metaforicamente. No segundo caso, um efeito do que pode ocorrer caso não vença.

O Brasil está em segundo na chave, com apenas um ponto, após empate sem gols com a Costa Rica na estreia. O Paraguai vem de derrota por 2x1 para a Colômbia. Caso não ganhe, os brasileiros podem chegar ao jogo diante dos colombianos até mesmo na lanterna, a depender dos demais resultados.

A Seleção deve manter a mesma escalação da estreia. Na visão do técnico Dorival Júnior, uma escolha que passa confiança no trabalho do time.

"Eu tenho convicção naquilo que nós estamos fazendo. É um trabalho que vem praticamente sendo iniciado, mas acredito que já está bem avançado. Não podemos deixar de avaliar a maneira como conduzimos. A forma como colocamos o nosso adversário do jogo passado no campo de defesa. Acho que é só ter tranquilidade, equilíbrio e confiança naquilo que se realiza. Se a cada partida gerarmos dúvidas em relação a tudo aquilo que está sendo feito, não vamos sair do lugar", afirmou.

O treinador também ressaltou que, mesmo após o resultado ruim na estreia, tem visto uma “aproximação maior” da torcida com a Seleção.

"Entramos na primeira Copa América em que o Brasil não foi colocado como favorito da competição. Essa é uma realidade que aconteceu em razão dos nossos últimos resultados. Mas eu sinto uma aproximação maior de todo o povo. Não foi um resultado que tenha desequilibrado isso. É um trabalho moroso, de formiguinha, e nós vamos alcançar (as vitórias). Peço que, aqueles que acreditam (na Seleção), continuem nos seguindo. E aqueles que não, eu sei que daqui a pouco estarão torcendo porque vão presenciar coisas boas acontecendo novamente no futebol brasileiro", frisou.

A Seleção não perde do adversário desde 2008. Em compensação, vem de duas eliminações nas penalidades, nas edições de 2011 e 2015 da Copa América. Presente no elenco que jogou o torneio há nove anos, à época com o rótulo de “novato”, Marquinhos é hoje um dos nomes mais experientes do grupo. De acordo com o defensor, o Brasil está pronto para encarar outro confronto diante de um adversário que também deve entrar mais fechado.

"Independente da atitude do adversário, o professor vem preparando a gente da melhor forma possível. Aproveito para pedir que todos os brasileiros que torcem pela Seleção continuem com a mesma fé. Acho muito importante saber que muitos querem nos ver vencendo", declarou.

Ficha técnica

Brasil

Alisson; Danilo, Éder Militão, Marquinhos, Guilherme Arana; Bruno Guimarães, João Gomes, Lucas Paquetá; Raphinha, Vinícius Júnior e Rodrygo. Técnico: Dorival Júnior.

Paraguai

Rodrigo Morinigo; Gustavo Velázquez, Fabián Balbuena, Omar Alderete, Matías Espinosa; Andrés Cubas, Mathías Villasanti, Miguel Almirón, Ramón Sosa; Julio Enciso e Alex Arce. Técnico: Daniel Garnero.

Local: Allegiant Stadium (Las Vegas/EUA)

Horário: 22h

Árbitro: Piero Maza (Chile). Assistentes: Claudio Urrutia e Miguel Rocha (ambos do Chile)

Transmissão: Globo, SporTV

